Разгромили столицу, побили депутатов и министров: в одной из стран вспыхнули массовые протесты молодежи

Протест в Непале / © Associated Press

В Непале вспыхнули массовые беспорядки из-за запрета соцсетей. В стране — 22 погибших, две сотни раненых. Также разгромлена столица, избиты депутаты и министры.

Протест только набирает обороты, несмотря на то, что соцсети разблокировали. Молодежь возмущена системной коррупцией и требует перезагрузки власти. Сотни иностранцев застряли в стране: аэропорт будет закрыт еще как минимум несколько дней.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Поколение Z в Непале устроило массовые протесты после того, как в стране решили запретить соцсети.

Полиция не может убивать людей, правительство должно уйти в отставку — кричат протестующие после того, как за сутки на улицах погибло по меньшей мере 22 человека, еще около двух сотен получили ранения. Вопрос здесь уже не в соцсетях, а в том, что чиновники давно вызвали у молодежи откровенное отвращение.

С коррупцией борются в том числе и поджогами домов чиновников и настоящей охотой на них на улицах столицы Катманду и окрестностей. Соцсети разблокированы — не помогает.

Премьер, глава коммунистической партии Шарма Оли просит помощи у военных. Военные советуют сложить полномочия. Он действительно уходит в отставку —не помогает. Протестующие врываются в парламент и поджигают его. Аэропорт закрыт, все международные рейсы отменены, жалуется в соцсети Екатерина Филатова, дочь городского головы Днепра, которая именно там отдыхала, когда начался протест. В отеле украинка больше не чувствовала себя в безопасности, потому что соседний сожгли, поэтому попросила убежища в местном монастыре.

По местным соцсетям распространяются инструкции по изготовлению коктейлей с горючими смесями, протестующие учат друг друга, как можно повредить самолеты в аэропорту и искать боеприпасы в полицейских участках. Чиновники — те, которых еще не успели избить — пытаются эвакуироваться подальше от столицы. Президента тоже эвакуировали — сначала в местной прессе распространялась информация о его отставке, но потом офис все опроверг. Комендантский час никого не остановил. Военное командование призвало не жечь дома и не избивать больше чиновников, но пока не спешит выводить солдат на улицу.

