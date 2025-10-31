Разлука и счастливое возвращение: история пограничника Дениса и его собаки Джилли

Джилли / © ТСН

Украинский пограничник после плена искал, а затем переправлял своего служебного пса с оккупированных территорий. Через четыре месяца Денис и Джилли воссоединились. Сейчас они вместе возвращаются к работе.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Гущик.

Джили слушает только владельца — голос Дениса и его команды. Искать наркотические вещества и табак — их главные задачи на новой работе в Киевской таможне.

«Она очень быстро вспомнила запахи. У нее очень крутой Способ обозначения очень классный. Концентрация на предмете», — говорит руководитель кинологического подразделения Киевской таможни Татьяна Горовая.

Об истории Дениса и его малинуа, руководитель подразделения Татьяна, слышала еще задолго до личного знакомства.

«Я пришел просто, как человек, который хочет помогать военным гражданским с ПТСР. Она говорит не хочешь поработать, я говорю где — она на таможне и я такой почему нет», — говорит инспектор-кинолог Киевской таможни Денис Рожнятовский.

Так начался новый этап их жизни после службы на админгранице с Крымом.

«В Херсонской области мы вместе проходили с ней службу. 24 февраля так случилось что нас с ней разлучили. Она оказалась в оккупации», — говорит инспектор-кинолог Киевской таможни Денис Рожнятовский.

Дениса с товарищами россияне взяли в плен. Везли в КАМАЗе, куда Джилли пыталась запрыгнуть несколько раз, но тщетно. Собаку оставили без хозяина. Она сама пробежала несколько десятков километров по незнакомой дороге — на встречу родителям Дениса.

Родители со временем смогли уехать из оккупации. Везти служебную собаку с собой было опасно. Джилли осталась в оккупации — под наблюдением местных, которые ухаживали за их домом. А в феврале этого года Дениса освободили из российского плена.

«Надежды, что мы вывезем служебную собаку без документов — было мало. Мы обращались к волонтерам, а они мне говорили проще вывезти людей, чем собаку», — говорит он.

Все же никто не сдавался. Три месяца попыток и в июне Джилли наконец встречается с владельцем.

«До сих пор не верится, что это произошло — и обмен, и встреча с собакой», — говорится в сюжете.

В этой истории о дружбе и несокрушимости точно стоит упомянуть еще и о судьбе случая. Потому что среди десятка людей, которые помогали вернуть Джилли в Украину, была и Татьяна. Благодаря ей работники таможенной службы забрали малинуа и присматривали на границе до приезда волонтеров и владельца малинуа. Те самые таможенники, бок о бок с которыми Денис и напарница служат сейчас.

Впереди у них — курс подготовки, чтобы вспомнить все запахи. Освоение новых навыков и контроль груза на пунктах пропуска. А вне работы — отдых. Дома или в дороге — без разницы. Главное, что теперь вместе.

