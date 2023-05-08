Размер пенсии по инвалидности I, II и III групп – как начисляются выплаты

В Пенсионном Фонде рассказали, какое пособие по инвалидности получают люди трех групп.

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая денежная выплата от государства.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Так, размер "страховой" пенсии по инвалидности из солидарной системы исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2300 грн;

для лиц, не работающих, с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 грн;

для лиц, работающих, с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 грн.

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, от 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093х650%);

ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактических убытков исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше:

I группа – 6840 грн;

II группа – 5472 грн;

III группы – 4218 грн;

для детей с инвалидностью – 4218 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:

І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (от 01.03.2023 – 13 376,21 грн);

ІІ группа – 80% (от 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));

ІІІ группа – 60% (от 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).

Напомним, с мая украинцев ждет ряд изменений — что будет с тарифами, выплатами и субсидиями.

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