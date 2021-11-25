Разносить сапоги, наловить мух и побыть гостем на празднике: какие услуги украинцы заказывают в Сети

Разносить сапоги, наловить мух и побыть гостем на празднике: какие услуги украинцы заказывают в Сети

Потенциальных исполнителей тщательно проверяют работники онлайн-сервисов.

В интернете можно найти исполнителя практически любой услуги. Иногда встречаются и очень странные, но главное – цена вопроса.

О том, кого себе в помощь ищут украинцы и кто готов помогать бесплатно – 24 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

На сайтах услуг, где одни предлагают, а другие берутся делать практически что угодно, конечно же, за деньги — множество предложений.

К примеру, разносить сапоги, сходить на свидание, проследить за женой или сделать массаж простаты.

"У нас искали водолаза, который бы в феврале со дна озера смог достать любимую электронную сигарету. Стоило это в пределах 700 гривен", — рассказывает руководитель отдела маркетинга онлайн-сервиса заказа услуг Ольга Сорока.

Готовы люди платить и чтобы незнакомцы побыли гостями на празднике. А еще – искали священника-аниматора.

"Из последнего — нужно было поймать 5 мух, чтобы заказчик смог накормить питающееся мухами растение", — рассказывает Ольга.

Для того, чтобы не попасть на мошенников, представительница онлайн-сервиса объясняет: ко всем зарегистрированным исполнителям тщательно присматриваются. Так что риски — минимальны.

"Мы проверяем номер телефона, электронную почту и паспортные данные. В случае необходимости, сотрудничаем с правоохранительными органами", – резюмирует она.

Детальнее смотрите в сюжете на видео:

Наловить мух или разносить сапоги – в Сети можно найти исполнителя практически любой услуги

Напомним:

В "красных" зонах появился новый бизнес. Изобретательные курьеры помогают попасть в магазин без сертификата.

Читайте также: