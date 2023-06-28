"Разочарование – основная идея": Жданов рассказал, что происходит в оккупационной армии РФ

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что в российской оккупационной армии после восстания террориста Пригожина будут расти разочарования и раскол.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Жданов подчеркнул, что в российской армии после восстания Пригожина будет раскол на тех, кто поддержал боевика и осудивших.

"Сейчас раскол будет в российской армии... на тех, кто поддержал, и тех, кто не поддержал. А вообще и ты, и другие будут еще больше разочарованы результатом... Разочарование — это будет основной идеей в ближайшее время и люди будут требовать прекращения своего участия в боевых действиях.Таких будет становиться все больше — пятисотые, те, кто струсил, и кто отказался... Я думаю, что в ближайшие недели это может стать проблемой Генерального штаба Российской Федерации", — сказал Жданов.

Напомним, что после неудачного бунта Пригожин был отправлен в Беларусь. Это подтвердил и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Также Жданов рассказал, на какое направление Россия стягивает свои войска.

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