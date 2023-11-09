Разрешат ли выезжать всем мужчинам за границу во время войны: в ГПСУ ответили

В Украине недавно активно обсуждали возможность разрешения всем военнообязанным мужчинам (18-60 лет) выезжать за границу во время действия военного положения, но при определенных условиях. В Государственной пограничной службе рассказали, планируются ли какие-либо изменения в правилах пересечения границы.

Начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко во время пресс-конференции в "Укринформе" объяснил, что пограничная служба не формирует государственную политику относительно выезда граждан в период военного положения.

"Все изменения в 57-е постановление Кабмина вносятся по представлению заинтересованных центральных органов исполнительной власти. Так же, как были внесены такие категории, как выезд спортсменов – инициатором было министерство спорта, выезд работников морского транспорта – министерство инфраструктуры и тому подобное. По каждой категории каждое ведомство инициирует эти изменения перед правительством, и правительство принимает решение по внесению этих изменений”, — рассказал Валерий Бойко.

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Что касается глобального разрешения на выезд всем мужчинам без исключения, это тоже компетенция исключительно правительства. Пока вносить изменения в правила пересечения границы не планируется.

С 22 февраля 2022 года в постановление Кабмина было внесено 22 изменения и дополнения. Правилами определены четкие категории граждан, имеющих право на выезд и условия.

“В эти категории были внесены мужчины, которые являются работниками железнодорожного транспорта, спортсмены соответствующих уровней и сборных, принадлежащие к экипажам морских судов, авиационный персонал, а также было предоставлено разрешение на пересечение государственной границы определенным категориям государственных служащих центральных органов исполнительной власти и исполнительных учреждений разных форм и собственности, но исключительно в служебные командировки”, — рассказал Валерий Бойко.

Напомним, ежедневно незаконно выехать из Украины пытаются десятки мужчин: не пренебрегают даже смертью близких. Пограничники рассказали о схемах беглецов.

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