Разрешение бить по РФ ракетами ATACMS: на Западе ответили, может ли Путин применить ядерное оружие

Американский чиновник подтвердил агентству Reuters, что 8 американских дальнобойных ракет были использованы при ударе по арсеналу в Брянской области. А западные лидеры один за другим осуждают ядерный шантаж, к которому немедленно прибегла Россия.

Вслед за снятием запрета избивать американским оружием в сторону России, Джо Байден разрешил поставлять Украине противопехотные мины, которые Киев просил с самого начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Россия снова угрожает ядерному оружию

Ответ Кремля на взрыв арсенала в Брянской области было нетрудно предугадать. Путин подписывает и обнародует новую ядерную доктрину России. Ее немедленно презентует на саммите G-20 в Бразилии министр иностранных дел страны-агрессора. Для этого даже переходит на английский.

"Президент несколько раз об этом раньше говорил: если дальнобойные ракеты полетят из Украины на территорию России, мы будем считать, что их запускают американские военные специалисты, поэтому мы будем воспринимать это как качественно новую фазу войны Запада против России и будем действовать соответственно", - заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров / Фото: Associated Press

Согласно этой новой доктрине к применению ядерного оружия приведут не только дальнобойные ракеты, но и обычное оружие, если Путин решит, что оно создает критическую угрозу территориальной целостности России. А также обстрел России дронами.

Чтобы убедить западных аналитиков, что все серьезно - российские пропагандисты демонстрируют материал о начале массового производства мобильных бомбоубежищ, которые могут защищать от различных техногенных угроз, в том числе и ядерного удара.

Какова была реакция Запада на ядерный шантаж РФ

Однако первая публичная реакция Запада не отвечает российским ожиданиям.

"То, что они изменили ядерную доктрину ровно в 1000-й день российской войны против Украины — это достаточно символично. Они не впервые угрожают ядерной эскалацией, это совершенно безответственно", — говорит верховный комиссар ЕС по дипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель

Если постоянно угрожать красными линиями, даже осторожные западные политики начинают сомневаться в их реальном существовании.

"Путин играет с нашим страхом. Он начал это делать не 1000 дней назад, а в 2014 году. Тогда Германия – среди других государств – совершила ошибку, политическую ошибку, позволив запугать себя. Не слушая наших партнеров, особенно партнеров из Восточной Европы, которые четко тогда говорили: не нужно слушать Кремль, нужно инвестировать в свою безопасность и защиту", — говорит глава МИД Германии Анналена Бербок.

Премьер Британии отвечает на той же площадке G-20.

"Эта безответственная риторика, которую мы слышим из России, не помешает нам поддерживать Украину", — сказал Кир Стармер.

С Украины первый удар ATACMS по Брянской области – комментируют сдержанно. Но с прицелом на будущее.

Российское сообщение, что все американские ракеты удалось сбить, опровергает свежая информация от американских чиновников, обнародованная агентством Reuters: перехватить россиянам удалось только 2 из 8 ракет. Госдеп Соединенных Штатов и Пентагон воспринимают ядерный шантаж Путина скептически.

"Мы не удивлены, что Россия обновила ядерную доктрину. Но мы не видим никаких сигналов, что Россия готовится использовать ядерное оружие в Украине", — сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Кто спасал "лицо Путина"

Впрочем, нашлось, кому спасать Путину лицо. Турецкий президент Эрдоган, прозрачно намекнувший, что ударов ракетами по России не одобряет, призвал союзников по НАТО отнестись к новой ядерной доктрине Кремля серьезно.

Из Соединенных Штатов через несколько часов после его пресс-конференции поступила новость: Байден впервые с начала российской войны в Украине разрешил поставлять Киеву противопехотные мины. Украина за эту ночь запустила по российским областям – Брянской, Смоленской, Курской, Орловской, Ростовской и Московской почти полсотни дронов.

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