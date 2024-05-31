Разрешение бить по территории РФ и циничная позиция Орбана: что говорят в НАТО о помощи Украине

Приближения к НАТО Украине ждать в этом году не следует.

В Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО обсуждали разрешение Украине бить по российской территории западным оружием.

Последние новости оттуда - в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

О чем министры иностранных дел говорили в Праге

Неформальная встреча министров иностранных дел НАТО в Праге отличается от формальной - отсутствием круглого стола, привычного всем гостям брюссельской штаб-квартиры. Во время этого заседания иностранные дипломаты говорят, что не позволять Украине стрелять по России, которая ежедневно уничтожает украинские города - это абсурд.

"Украина имеет право на самозащиту. То, что мы помогаем Украине защищать себя не делает страны НАТО частью конфликта. Россия сама эскалировала положение, когда вторглась в другую страну, эскалировала напряжение снова, когда начали бить по Украине изнутри России. Логично, что Украина будет бить в ответ", - говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг

Хозяин встречи чешский министр иностранных дел Ян Липавский поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих, нейтральных государствах. И предупредил: денег все еще не хватает.

Габриэлиусу Ландсбергису, министру иностранных дел Литвы, как и другим дипломатам стран Балтии, лучше других известно: если не остановить Россию сейчас, следующими - станут они. Поэтому в их жизненных интересах заставить НАТО показать силу. Разрешение стрелять по территории России в ответ на атаки - оттуда это первое. Второе - это вопрос о границах альянса и его расширении. Об этом же говорит и Маргус Цахкна министр иностранных дел Эстонии.

«Недавно в Эстонии был пограничный инцидент, когда россияне убрали буйки. Есть и другие гибридные угрозы от России. Мы должны понимать, как противодействовать этим угрозам. И мы должны определить следующие шаги на пути Украины в НАТО, это очень важно", - говорит он.

Получит ли Украина приглашение в НАТО

Ранее британское издание "Телеграф", ссылаясь на источники, знакомые с настроениями Белого дома, писало: никакого приближения к НАТО Украине в этом году ждать не следует, поэтому Зеленского, вроде бы, заранее попросили не требовать от альянса невозможных вещей - вспоминая его резкие заявления перед прошлогодним саммитом в Вильнюсе.

Однако страны, которые на собственном опыте понимают Россию - не надо уговаривать из Киева. Впрочем, если никаких сигналов об изменении позиции относительно членства Украины в НАТО из Вашингтона не поступало.

Встреча глав МИД стран НАТО

Разрешение США бить по территории РФ

Также стало известно, что Джо Байден решил таки разрешить Украине стрелять по российским целям в России.

Это потрясающее изменение, о котором администрация ранее говорила, что оно приведет к эскалации войны из-за более прямого привлечения США к борьбе. Но ухудшение ситуации для Украины на поле боя, а именно продвижение России и улучшение ее позиций возле Харькова, заставили президента изменить свое мнение.

Именно с этим можно связывать такое стремительное изменение публичной риторики ряда государств-членов НАТО. Даже Германия, которая до сих пор была категорически против - наконец публично признала, что Харьков слишком близко расположен к России, и ежедневно в нем уничтожают школы, госпитали и магазины.

Позиция Орбана

Только Венгрия осталась верна себе. Пока министры встречаются в Праге, премьер Орбан из Будапешта в очередной раз настаивает: войну на границе НАТО и ЕС нужно закончить. Как это делать – Орбан предлагает давно. Просто перестать давать Украине оружие. И выбрать на выборах в Европарламент этим летом тех политиков, которые — как и Орбан — хотят вернуться к нормальным отношениям с Россией за счет украинской земли и государственности.

Заявляя, что он хочет мира, правительство Орбана при этом ветировало резолюцию Совета Европы по саммиту мира в Швейцарии, чтобы не поддерживать мирный план Украины. Именно поэтому государства НАТО с начала полномасштабной агрессии поставляют Украине оружие – каждое отдельно. Чтобы механизм этого заблокировать друзья Путина в Альянсе не имели.

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