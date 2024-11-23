Разрешение на удары по России дальнобойным оружием: военный объяснил, как это изменит ход войны

По всей вероятности, в ближайшее время мы уже не увидим такого количества ударов российскими КАБами.

После того, как Украина получит разрешение на удары по России дальнобойным оружием, мы станем опаснее, эффективнее для противодействия врагу и, я думаю, на 100% используем эту возможность.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий ДШВ, Герой Украины, бригадный генерал Игорь Скибюк.

"300 км — этого в определенной степени достаточно. Оперативный уровень построения противника и наши оперативные задачи будут соответствовать этой дальности. Это существенно усложнит его развертывание логистических задач, баз, это усложнит базирование его тактической ударной авиации, армейской авиации, существенно усложнит развертывание его резервов, пунктов управления. То есть это все будет в нашей досягаемости. Эта инфраструктура объекты – они не могут быть дальше, чем им предусмотрено для выполнения задач, и все это будет попадать в трехсот километровую зону”, – рассказал военный.

По его словам, можно сказать, что в ближайшее время мы уже не увидим такого количества ударов КАБами по населенным пунктам, в частности, по Сумам, по Харькову и по линии фронта.

"Надеюсь, что да. Мы повлияем на эту их функцию", — говорит Игорь Скибюк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК ответил, куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной — ЭКСКЛЮЗИВ

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