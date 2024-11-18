Разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ: как развивалась ситуация

Разрешение на использование дальнобойных ракет может стать важным шагом в военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Вечером 17 ноября издание The New York Times опубликовало информацию, что президент США Джозеф Байден все же разрешил Украине удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории Российской Федерации. Это решение может стать важным шагом в военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Как развивалась эта ситуация – в эксклюзиве TSN.UA.

The New York Times информирует, что оружие, скорее всего, будет первоначально применено против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе России. И разрешение украинцам использовать ракеты большой дальности стало ответом именно на неожиданное решение России ввести войска КНДР в бой.

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Издание Reuters заявило, что уже на следующей неделе Украина планирует впервые ударить ракетами ATACMS по РФ. В то же время, украинские военные раскритиковали подобные заявления, ведь это дает возможность РФ подготовиться и забрать, в частности, авиацию с доступных ракетам мест на более далекое расстояние. Кроме того, россияне могут успеть передислоцироваться и перенести свои склады в более выгодные для них рубежи.

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В Москве заявили о возможности ударов по Украине новым вооружением, которое ранее не применялось, в ответ на дальнобойные удары по РФ западным дальнобойным оружием.

"Применение дальнобойного оружия не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит судьбу Украины и ее будущее. Не исключено использование новых систем вооружения, которые территорией Украины Российская Федерация не применяла", – заявил представитель Госдумы РФ Володин.

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Информация о том, что вслед за США разрешение на использование дальнобойного оружия якобы дали Франция и Великобритания поначалу не подтвердилась. Издание Figaro, сообщившее о разрешении использования европейских дальнобойных ракет, на следующий день удалило это сообщение.

Уже в понедельник, 18 ноября, стало известно, что Украина действительно получила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP совместного производства Франции и Великобритании в целях на территории России. Однако, ракеты Storm Shadow/SCALP ВСУ могут использовать только для атак на цели в Курской области.

Дальность поражения ATACMS – около 300 км. Storm Shadow – от 250 до 560 км. в зависимости от модификации.

Больше информации в эксклюзиве TSN: " ATACMS готовы к ударам по РФ?! У рашистов – истерика! Куда будет бить Украина? "

Напомним, что применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России может изменить восприятие войны и российских возможностей среди партнеров Украины, что может привести к отмене всех ограничений применения американского вооружения на максимальную глубину поражения.