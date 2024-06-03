Разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ: какие страны "за", а кто – против, и как реагирует Кремль

С начала полномасштабного вторжения страны Запада ограничивали использование своего оружия Украиной для нанесения ударов по военным целям непосредственно на территории страны-агрессора России. Союзники Украины, в частности, были обеспокоены тем, что атака на цели через международно признанную границу России оружием, предоставленным странами НАТО, приведет к эскалации конфликта.

Но наступление оккупационных войск России в начале мая в Харьковской области повлияло на мнение партнеров Украины – оно представляло серьезную угрозу для Харькова, расположенного в 30 км от российско-украинской границы.

После нового прорыва врага в Харьковской области Украина получила разрешение бить западным оружием по территории РФ. ТСН.ua рассказывает, какие страны "за", а какие — против, и какой была реакция Москвы.

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Разрешение США бить по территории РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

"На протяжении последних нескольких недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая российские войска, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это – право к президенту, и как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях", - заявил он 31 мая во время пресс-конференции в Праге.

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии The Guardian также подтвердил, что Украина получила разрешение США использовать американское оружие для ударов по территории России.

По его словам, Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.

Это решение позволяет Украине использовать предоставившие США ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

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Истерическая реакция Кремля на разрешение США

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мол Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

Песков также заявил о "вовлечении США в войну".

В Москве испугались

Российский политик и глава комитета по обороне РФ Андрей Картаполов пригрозил США из-за позиции ударов по РФ. По его словам, якобы возможное решение Вашингтона не отразится на ходе "СВО".

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Зеленский о разрешении Вашингтона

Президент Владимир Зеленский назвал решение Вашингтона об использовании предоставленного оружия "шагом вперед". По его словам, для Украины это возможность защитить жителей приграничных территорий.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу – это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы позволить нам защиту наших людей, живущих возле границы", - заявил Владимир Зеленский.

F-16 над территорией РФ – позиция Нидерландов и Дании

Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс заявила, что ее страна не будет отрицать применение Украиной истребителей F-16 над территорией России. Речь идет о средстве самообороны.

Кроме того, она подчеркнула, что возможность использования западных самолетов над территорией России предоставляет Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.

Дания также позволит Украине использовать переданные истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Датский министр, в частности, подчеркнул, что это не какая-то новая позиция – она является частью передачи F-16 Украине.

Какая позиция Германии

Издание Spiegel сообщило, что из-за усиления атак армии РФ в Харьковской области Федеральное правительство Германии решило смягчить ограничения на применение немецкого оружия по территории России.

Решение правительства Германии последовало сразу после того, как президент США Джо Байден заявил о разрешении использовать американское оружие для ударов по территории России.

По данным BILD, для ударов по российской армии на территории РФ рассматриваются две германские системы: самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II. Впрочем радиус нанесения ударов невелик – максимальная зона поражения целей за границей составляет не более 40 километров.

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Циническое заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не изменяет своей позиции относительно войны РФ против Украины. Орбан настаивает, что войну на границе НАТО и ЕС нужно закончить. Что он предлагает – просто перестать давать Украине оружие.

Виктор Орбан также раскритиковал инициативу отдельных западных стран разрешить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории России. По его мнению, это якобы "приближает Европу к разрушению".

"Война – это монстр, который постоянно голоден, его нужно кормить, и его нужно кормить деньгами. И я вижу, что американцы и демократическое правительство Соединенных Штатов и лидеры Европейского Союза готовы его кормить", — говорит Орбан.

О каких ограничениях заявила Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул, что Украина сможет использовать истребители F-16 от западных партнеров только для нанесения ударов по своей оккупированной территории.

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"Все, что входит в наше соглашение, четко там прописано, украинские Вооруженные силы могут это использовать на украинской территории", - подчеркнул он.

Бельгия обещает передать Украине первую партию истребителей F-16 в этом году.

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Громкое заявление Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна, в отличие от других государств, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году не запрещала Украине совершать удары по территории России.

Сикорский отмечает, что Киев способен определять цели с учетом международного гуманитарного права: "Законы войны это регулируют".

ВСУ уже бьют оружием США по объектам на территории РФ

Издание Forbes сообщило, что Украина атаковала HIMARS территорию России уже через несколько часов после разрешения США. Речь идет о российском городе Белгороде, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

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Киев разочарован ограничениями на удары

Издание Politico сообщило, что хотя США частично сняли ограничения на использование своего оружия для ударов по территории РФ, украинские власти разочарованы тем, что значительные ограничения все еще сохраняются.

Так, источники, близкие к администрации ОП Украины, рассказали журналистам, что в Киеве есть определенное разочарование "географическими ограничениями" на использование Украиной американского оружия. Они говорят, что другие страны, в отличие от США, разрешив использовать свое оружие, не ограничивали это приграничной территорией России.

Почему разрешение США важно

Израильский военный обозреватель Давид Шарп отметил, что разрешение США применять их вооружение на территории РФ важно с тактической точки зрения, а также как знаковый прорыв.

"В то время, когда администрация Байдена преодолевает психологический барьер, становится легче преодолевать такие барьеры (и другим нашим союзникам – ред.). Конечно, гарантировать ничего нельзя, но это хороший знак", - считает эксперт.

Теперь страны одна за другой начинают разрешать применять их оружие на территории РФ, или, по крайней мере, в этих странах начинается серьезное обсуждение такого вопроса. Следовательно, важные сдвиги произошли и происходят.

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У ВСУ есть первые результаты

Командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что удары по РФ дают первые плоды после разрешения Запада и США бить по территории противника.

"Противник сейчас объективно находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как нужно действовать в дальнейшем относительно возможности оккупации Харьковской области, поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны и применением огневых средств противник несёт достаточно существенные потери во всем – и в живой силе, и в технике, и в средствах", - прокомментировал он.

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