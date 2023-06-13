Разрушать украинские ГЭС для россиян не впервые: в прошлый раз утопили тысячи собственных солдат

На уровне с применением оружия массового уничтожения — именно такое определение, согласно статье 56 Женевской конвенции, имеет умышленное разрушение дамб. На что россияне пошли уже не в первый раз. Наша история подобные случаи уже видела, это было в начале Второй мировой. И тогда, и сейчас – взрывали умышленно, взрывали по приказу из Москвы, хотя знали, что ниже дамбы живут люди. Исторические параллели с подрывами Днепровских ГЭС собрала ТСН.

Пробоина в дамбе, затопленные километры суши, и гигантский поток воды – таковы были кадры после подрыва Каховской ГЭС. Разрушенные турбины и большая вода – одинаково жутко смотрятся и в цвете и без. Подобное крупнейшим ГЭС в Украине уже было — в 1941 году в Запорожье.

82 года назад крупнейшую ГЭС на Днепре взорвали тоже россияне – советские военные 274 стрелковой дивизии Петровский и Епов. Это долго умалчивали, и скрывали какие-либо доказательства, документов практически нет. Большинство сведений – это воспоминания очевидцев, как один из немногочисленных дневников советского офицера, хранящегося в музее истории Украины во Второй мировой войне. "Залиты все плавини, проходимость для немцев стала невозможной, сделано без предупреждения, немало жертв и у нас, многие утонули", — записал военный в дневнике.

Подрыв Днепровской ГЭС

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Не предупредили о подрыве оккупанты — оккупантов и сейчас. Об этом активно пишут во вражеских пабликах, говорят, что многие российские позиции оказались затоплены.

В 41 году убитых было от 3 до 5 тысяч, говорят историки. Сходятся в том, что гражданских жертв, из 3 тысяч погибших, было гораздо меньше. “Это были исключительно солдаты. Если и были гражданские лица, то случайные люди, каким-то образом оказавшимся в Днепровских плавнях. Почему? Потому что перед подрывом сотрудники ГЭС сбрасывали воду”, — рассказывает заведующий музеем истории Запорожского национального университета Владимир Лиников.

Об этом сбросе было известно, и если гражданские могли бежать, солдаты без приказа – нет. “Есть воспоминания, что трупы были на деревьях. Есть воспоминания о том, что солдаты спасали лодками. На тот момент практически у каждого была лодка, и вот люди ими определенное количество солдат из деревьев спасали”, — рассказывают историки.

Подрыв Днепровской ГЭС

Сегодня же операции по спасению гражданских — беспрецедентны, как спецслужбами, так и не безразличными украинцами, но большей частью в неоккупированной части затопленных территорий. Если сейчас мы все это видим, имеем данные, то в прошлом веке об этих последствиях не говорили. Как и об экологических, хотя тогда и предприятий ниже ГЭС практически не было, в отличие от настоящего. “Значительные территории: жилье, поля, свалки, дороги, техногенные сооружения – это все страшная угроза для окружающей среды. Есть угроза эпидемиологического характера, есть угроза нефтяного загрязнения, и есть главное – угроза радиационной безопасности. Потому что Каховское водохранилище поддерживает устойчивость пруда охладителя ЗАЭС”, — говорят экологи.

Подрыв Днепровской ГЭС

Восстановить Каховскую ГЭС не удастся, заявили в УкрГидроЭнерго, а на строительство новой, по прогнозам, нужно лет 5. Ровно столько же пошло на восстановление ДнепроГЭСа, который вторично взорвали уже немцы, отступая в 43-м. Но в Запорожье работы начались, когда территория уже была деоккупирована, а нам это сделать еще только нужно.

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