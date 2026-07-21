Последствия атаки на Сумы

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Десять пострадавших за сутки — таковы трагические последствия очередных российских ударов по Сумской области. Пострадавшие мирные жители находятся в Белопольской и Середино-Будской общинах. Впрочем, большинство раненых — в самих Сумах, где россияне цинично нанесли удар по многоэтажному жилому дому и популярному торговому центру.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анны Махно.

Россияне атакуют Сумы

После прямого попадания вражеского беспилотника мгновенно загорается жилой 9-этажный дом. На место происшествия в экстренном порядке прибывают спасатели ГСЧС, которые под угрозой повторных обстрелов пытаются обуздать бушующее пламя.

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Артем Кобзар, и.о. мэра Сум: «Официально зафиксировано попадание вражеского реактивного беспилотника в первый этаж многоквартирного дома в Заречном районе нашего города».

От мощной взрывной волны стекла в большинстве квартир дома вылетели вместе с деревянными и металлопластиковыми оконными рамами. Первый этаж и вовсе полностью разрушен. Пожарные и спасатели через разбитые окна проникают внутрь помещений, чтобы срочно осмотреть разгромленные квартиры — не остался ли кто-нибудь беспомощно под завалами.

Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Сумской области: «Спасатели ликвидировали возгорание, а также параллельно проводили экстренную эвакуацию жильцов этого дома».

В результате взрыва шесть человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Четверо из них — дети: мальчики 7 и 8 лет, а также девочки 12 и 16 лет.

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Повторные удары КАБами и пожар в торговом центре

И на этом коварные обстрелы областного центра не закончились. Враг продолжил массированное уничтожение гражданской инфраструктуры.

Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Сумской области: «Буквально через полчаса после вызова на первое место происшествия нам уже пришлось приступить к работам на других объектах гражданской инфраструктуры города».

Как раз во время очередного оперативного брифинга руководства горсовета в городе раздался новый мощный взрыв.

Россияне нанесли серию очередных авиаударов по гражданским объектам Сум. Разразился мощный пожар, над городом поднялся огромный столб черного дыма. Именно после очередной атаки оккупантов загорелся торговый центр.

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Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Сумской области: «Пламя мгновенно и очень быстро распространялось по легковоспламеняющимся материалам, находившимся внутри помещений торгового центра».

Охота на спасателей и разбор завалов

Несмотря на сильный и масштабный пожар, россияне коварно наносили повторные целенаправленные удары непосредственно по подразделениям ГСЧС, работавшим на месте пожара.

Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Сумской области: «Враг систематически брал на прицел и обстреливал одно и то же место… Это было настоящее целенаправленное преследование наших спасателей».

Во время одной из таких повторных атак оккупанты полностью уничтожили служебный автомобиль ГСЧС. Еще одна пожарно-спасательная машина была серьезно повреждена осколками.

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Несмотря на смертельную опасность и угрозы, спасателям всё же удалось полностью локализовать пожар. На месте попадания до сих пор продолжается разбор завалов и вывоз строительного мусора. Спецслужбы работают и на других участках в Сумах, куда попали российские снаряды и авиабомбы.

Артем Кобзар, и.о. мэра Сум: «В настоящее время развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с очередным вражеским ударом».

В уборке последствий разрушений активно участвуют воспитанники спортивных школ, общественные и благотворительные организации. На местах, где пострадали дома, рядом со спасателями работают и сами местные жители.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ИЗ СУМ! КАБ прилетел во время ВЫСТУПЛЕНИЯ МЭРА! Горел ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР!

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