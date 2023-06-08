Разрушение Каховской ГЭС: повлияет ли затопление в Херсонской области на цены в Украине

В результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, по данным Министерства агрополитики, в Херсонской области затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель только на правом берегу. На оккупированных территориях эта цифра в несколько раз больше.

Как катастрофа повлияет на цены на продукты в Украине и как она ударит по бюджету страны, рассказал ТСН.ua экономист Олег Пендзин.

Он подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС – огромная катастрофа. В результате разрушения плотины в воду попали тонны нефтепродуктов, были подмыты кладбища, свалки бытовых отходов, погибли много рыбы и других животных.

Подрыв Каховской ГЭС ударил по экономике

"Мы же понимаем, что в этот период, еще и при такой температуре, существует большая опасность санитарно-эпидемиологических проблем и разного рода заболеваний и эпидемий. Так что это однозначно очень сильно бьет, и потребует дополнительных средств. Финансироваться это будет из государственного бюджета. Это уже достаточно сильный удар по нему. Когда мы с вами говорим об экономике, нужно думать, как это все восстанавливать. По приблизительным оценкам, это минимум пять лет и минимум миллиард долларов. Но самый главный вопрос – это безопасность”, – отметил ТСН.ua Олег Пендзин.

Экономист считает, что восстановительные работы в Херсонской области не начнутся, пока сохраняется большая опасность обстрелов со стороны оккупанта. Поэтому прогнозировать что-то очень сложно. Вероятно, возобновление начнется после полной деоккупации территорий, считает Олег Пендзин.

Что будет с ценами на продукты

Если говорить о влиянии подрыва Каховской ГЭС на ситуацию с ценами в Украине, он менее трагический, считает экономист. Он отметил, что в этом году на поставку аграрной продукции из Херсона и так не очень рассчитывали, ведь территории нуждаются в разминировании. Но есть один "болезненный" момент, говорит Олег Пендзин.

“Падение уровня воды в Каховском водохранилище привело к тому, что возникли огромные проблемы с водоснабжением в крупных городах Днепропетровской области. Во вторых, у нас вся Херсонщина, Николаевщина, часть Днепропетровской области – это же поливное земледелие. Водозаборы для полива достаточно высоко. То есть как следствие будут огромные проблемы с ирригацией (подвод воды на поля – ред.) и водоснабжением, собственно, на эти территории. Третий момент – уже пошли вниз подземные воды. То есть уровень воды пошел вниз, и это может привести к тому, что начнут сохнуть высаженные сады”, – сказал ТСН.ua Олег Пендзин.

Поэтому на сегодняшний день оценить ущерб крайне сложно, говорит экономист, поскольку ситуация пока нестабильная, уровень воды все еще увеличивается в некоторых местах.

Проблемы возникнут в будущем

Экономист прогнозирует, что в последующие годы возникнут проблемы с фруктами и овощами именно с Херсонщины.

“Так как после разминирования планировалось, что Херсонщина достаточно активно вернется в сельскохозяйственный товарооборот. А здесь с водой, с поливом проблемы. Ситуация с затоплением, она уже отыграла на мировом рынке, повлияла на цены на зерно. Хотя в Украине дефицита ни на что не будет. Сейчас уже пошел сезон овощей фруктов из открытой почвы с нашей территории. Это центральная Украина, она не пострадала от подрыва Каховской ГЭС”, – рассказал Олег Пендзин.

Напомним, подрыв Россией Каховской ГЭС чреват катастрофическими последствиями для юга Украины. Эколог Александр Соколенко рассказал о значительных потерях из-за террористического акта, совершенного оккупантами.

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