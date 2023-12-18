Разрушенная армией Путина Харьковщина: что там происходит и какие села восстанавливают (фото, видео)

В Харьковской области Дергачевская громада частично восстанавливается после массированных атак врага и оккупации. В селах, куда не достает артиллерия, ремонтируют дома и больницы. Как только в села заезжают строители, туда сразу же и возвращаются местные.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Харьковщина восстанавливается после российского нашествия

В селе Руська Лозова разрушены магазины и полностью выгоревшие дома. По этой трассе россияне раньше ездили в Харьков за покупками, а 24 февраля 2022 года - зашли уже с оружием и начали обстреливать человеческие дома. Полтора года спустя в селе начали восстанавливаться после оккупации и массированных обстрелов.

Поврежденные дома

Пережитые ужасы оккупации сказались и на здоровье людей. В новенькой амбулатории, недавно открывшейся после ремонта, приходят люди. Они жалуются на давление, боли в сердце, бессонницу, тревожность.

Восстановление Харьковщины

Все это последствия войны, говорит врач Светлана. Она и на себе почувствовала, какая она - жизнь под российскими флагами.

"Было холодно, обращались люди и с ранениями, и с гипертоническими кризами, у нас были и беременные женщины", - говорит семейный врач Светлана Козак.

С началом восстановления в село понемногу возвращаются люди. Они латают крыши, забивают окна, даже открылся магазин.

Амбулатория

У российской границы на Харьковщине жизнь замерла

А в считанных километрах от Руской Лозовой ситуация совсем другая. У российской границы жизнь замерла из-за российских обстрелов. В приграничных селах разбиты все больницы и школы. Чтобы хоть как-то помочь людям рядом с разрушенными медучреждениями власти открывают мобильные амбулатории.

Часть людей из приграничных сел переехала на несколько километров дальше от границы, куда хотя бы артиллерия не достанет. Впрочем еще тысячи остаются жить в опасности.

"Населенные пункты, которые граничат с территорией Российской Федерации. Вот, слышите сейчас взрывы по Ветеринарному. Где враг наносит почти каждый день удары. Эти населенные пункты мы не оставляем. Им оказывается гуманитарная помощь. После победы, после прекращения войны - конечно, эти населенные пункты будут восстанавливаться. Мы их не забываем, а пока разрабатываем проекты на восстановление учреждений медицинских, образовательных", - говорит глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко.

В десятках пограничных сел не могут даже свет восстановить, потому что враг слишком близок. Как только россияне дроном видят ремонтные бригады — начинается обстрел. Власти призывают местных уехать, чтобы не подвергаться опасности и жить в более комфортных условиях.

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Напомним, супруги чудом выжили во время расстрела армией Путина, их спасли бойцы ГУР.

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