Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Реклама

Россияне убили двух человек в Запорожье. На рассвете они нанесли авиаудары по областному центру, а ночью и днём — уничтожали город с помощью «шахидов».

В результате вражеских обстрелов ранения получили ещё трое горожан. Захватчики целенаправленно уничтожают всё, до чего могут дотянуться: жилые дома, станцию технического обслуживания, автосалон, мебельный цех и склады.

Реклама

Экстренные службы работают на местах попаданий под постоянной угрозой новых ударов, ведь воздушная тревога в городе практически не стихает.

Реклама

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Повторный визит на СТО и «счастливая» машина

Сзади тлеет дым от ночного пожара. Около 12 часов ночи захватчики решили обрушиться на обычную местную СТО, цех по изготовлению мебели и автосалон — сюда направили сразу три «шахида». Утром люди пытаются спасти хоть что-нибудь из пепла.

Пострадавший господин Денис осматривает свою машину. Говорит, что всегда оставляет её на парковке возле автосалона. Машина чудом уцелела — даже на ремонт сможет доехать своим ходом. Хотя в аварию с участием российского «железа» эта машина попадает уже во второй раз.

«В прошлом году она прилетела сюда, стояла здесь и уцелела, когда всё сгорело. И сегодня ночью в 12 часов — ведь всё горело! Она вся помятная: багажник вмятый, крыша тоже, стекол вообще нет», — рассказывает Денис.

Реклама

Впервые машина подверглась атаке беспилотников в июне прошлого года. Тогда пострадала автостоянка, а соседние автомобили сгорели дотла.

«Ей повезло, она выживает уже во второй раз. Вот даже следы ожогов — это ещё с того года остались», — добавляет владелец машины.

Владелец стоянки вместе с коллегой осматривают разгромленную территорию. Такую беду наделал не один «Шахед». Мужчины признаются: сами едва уцелели этой ночью.

«Первый прилетел сюда, и начался пожар. Потом второй ударил туда, а третий — я даже не знаю, мы уже прятались в яме», — вспоминает пострадавший Юрий.

Реклама

Вражеские дроны полностью уничтожили цех по производству мебели, а автосалон сгорел дотла — ночью спасатели буквально вытаскивали машины из пламени. Повреждены СТО и припаркованные рядом транспортные средства. Владельцы стоянки подсчитывают убытки и думают, что делать дальше: «Всё по-новому: приедут арендаторы, и мы снова будем заново восстанавливать всё это».

Авиабомбы на рассвете и пожары

Пока на СТО продолжаются работы, на соседней улице жители многоэтажного дома приходят в себя после страшной ночи. Российский «шахед» упал возле дома и не взорвался. На месте вспыхнул пожар, подъезд был повреждён, однако люди и квартиры уцелели. Правда, об этом жильцы узнали только утром.

«Я вот заглянул сюда, ведь ночью ничего не видно! Вроде бы всё цело, а там — Бог его знает…» — делится местный житель.

Однако наибольший ужас и разрушения принесли вражеские авиабомбы. На рассвете над областным центром пролетел российский самолет, сбросив на город 4 КАБы.

Вражеские бомбы унесли жизни двух мужчин. Также было повреждено дорожное покрытие. Одна из авиабомб упала на открытую местность, что привело к масштабному лесному пожару.

В настоящее время все экстренные службы работают на местах чрезвычайных происшествий под постоянный шум взрывов — силы ПВО в небе над городом сбивают вражеские реактивные «Шахеды».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРИЛЕТ В КИЕВ! ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ТЦ В КРИВОМ РОГЕ! Удары по РФ | ТСН 16:00 25 АВГУСТА

Новости партнеров