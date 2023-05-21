Разрушенный Бахмут стал еще одной проблемой для воинов: медики фиксируют новые травмы

К минно-взрывным и пулевым ранениям добавились тяжелые травмы от обломков разрушенных домов — врачи Днепра, спасающие защитников из Бахмута, фиксируют новые повреждения воинов. Медики говорят, в последнее время стало больше сложных переломов. Сами же раненые рассказывают, что в Бахмуте идут бои за каждую улицу и перекресток, оккупанты как будто поставили своей целью полностью уничтожить город, говорится в ТСН.

Был прямой удар вражеской артиллерии по девятиэтажке, – рассказывает старший лейтенант Богдан. Бетонный блок упал прямо на него и переломил таз. “Оно прилетает на уровень почвы. Проламывает стену. И эти бетонные глыбы внутрь летят”, – говорит Богдан.

Это был его семнадцатый день боев за Бахмут. 47-летний депутат из Киевской области в армии с первого дня полномасштабного вторжения. Многодетный отец добровольцем ушел сам. Радуется, что выживший благодарит побратимов за помощь под плотным обстрелом. Постоянно работает артиллерия, танки врага, авиация, уничтожают дом за домом. Фактически у нас есть потери, связанные с тем, что дома складываются, под плитами гибнут наши бойцы. Поэтому это тактика такой выжженной земли, которую они используют”, — говорит боец.

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Медики говорят, в последнее время приходится спасать защитников Бахмута, получивших сложные травмы из-за разрушения города. Ранит обломками построек или накрывает разрушенными стенами — такие повреждения имеют серьезные осложнения. Прежде всего из-за длительного давления на тело. “Пока его вытащат из-под завалов, пройдет время. И кроме переломов, травм нервов, сосудов еще и ишемия возникает, это когда отсутствует кровоснабжение тканей и они не получают питательные вещества, кислород. Поэтому они отмирают”, — объясняют медики.

54-летний Владимир наконец-то может двигать рукой — усилия врачей дали результат. Он получил в Бахмуте осколочные ранения. “Держали позицию. Начались минометные обстрелы, танковые обстрелы. Мы держали позицию до конца, наша группа выходит в глубь врага на 15-20 километров, делает диверсии”, — рассказывает он.

Владимир – водитель с Черниговщины в довоенной жизни. После боев за Бахмут шесть кусков вражеского железа до сих пор в его теле. Но он уверен: это его не остановит избивать врага дальше.

Медики добавляют, что делают все возможное, чтобы защитники чувствовали себя лучше и не ощущали последствия ран после выздоровления.

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