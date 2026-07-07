Разрушенный дом и многочисленные жертвы: что происходит на месте ракетного удара РФ в Киеве (фото, видео)

Последствия обстрела Подольского района Киева / © ТСН

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В Киеве в результате масштабной комбинированной российской атаки в ночь на понедельник в столице погибли 19 человек. Еще более 70 — пострадали.

Больше всего жертв в Дарницком районе — известно о 11 погибших. Там вражеская ракета попала во двор между домами. На месте попадания поисково-спасательные работы уже завершены. В то же время уже вторую сутки работают поисковики и спасатели в Подольском районе, где ракета попала прямо в жилой многоэтажный дом. На данный момент точно известно о 8 погибших. Среди них — целая семья: родители и сын. Верхние этажи дома полностью разрушены. В целом в результате российской атаки повреждения и разрушения понесли десятки жилых домов.

Корреспондент ТСН Александр Романюк побывал в Подольском районе Киева.

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Последствия атаки на Киев / © ТСН

В доме, в который попала российская ракета, продолжаются работы. На данный момент территория вокруг расчищена. В доме напротив, который задело ударной волной, люди заделывают окна.

«На данный момент поблизости по-прежнему работают пункты, где люди могут зафиксировать повреждения. Также здесь работают социальные службы. Здесь не обошлось без погибших. И это показывает, насколько безжалостна Россия», — говорит корреспондент ТСН.

На месте происшествия работают медики и волонтеры, которые оказывают помощь пострадавшим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН ОНЛАЙН 12:00 7 ИЮЛЯ | КИЕВ И ОБЛАСТЬ в трауре! ПРОЩАНИЕ С ЛЕТЧИКАМИ, ПОГИБШИМИ В БОЮ

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Напомним, в ночь на 6 июля Россия подвергла Киев массированному ракетному обстрелу. Попадания были зафиксированы в нескольких районах. Россияне вновь наносили удары по жилой застройке.

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