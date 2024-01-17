Разрушены целые улицы: как армия Путина уничтожает город на Днепропетровщине (фото, видео)

Около пяти тысяч объектов разрушены в Никополе на Днепропетровщине.

По городу враг лупит из всех видов вооружения. Целые улицы стоят без окон, крыш, с пострелянными стенами. Многие жители вынуждены были покинуть свои дома. Те же, кто остался, закрывают дыры от прилетов и пытаются жить дальше.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Валентина рассказывает, что ее родительский дом разрушил вражеский снаряд. Женщина уцелела, потому что не была дома. Однако отстроить дом самостоятельно ей не под силу. Выручили коммунальщики.

Восстановление дома

"Стену отстроили, вот поставили окна, внутри штукатурку сделали. И крышу сегодня только, они закончили ту сторону", — говорит женщина.

Ольга живет по соседству. Вспоминает, когда произошел прилет, едва успела заскочить в дом. Во время того обстрела обломками избило и ее жилье. Особенно крыша.

Из 25 домов на улице люди остались только в пяти. Остальных ежедневные обстрелы прогнали из дома.

Оксана тоже осталась, хотя по ее дому прилетает уже второй раз. Первый раз смогла починить дом сама. Теперь пришлось обращаться в горсовет. Отремонтировать его дом коммунальщики обещают в ближайшие дни. В общей сложности в Никополе сейчас около 30 домов в работе. В течение года смогли починить 235 объектов, говорят в мэрии. В следующем, планируют ускориться.

Жители Никополя

К восстановлению жилья никопольцев планируют привлекать также международные организации. Уже формируют реестр тех, кто нуждается в капитальном восстановлении жилья.

"В следующем году, если все будет хорошо, к нам зайдет чешский проект "Человек в беде" и будут форматы уже и малого и среднего восстановления, то есть уже часть капитальных работ будет вести себя. Мы стараемся осторожно двигаться в сторону восстановления жилья", — говорит председатель Никопольского РОА Евгений Евтушенко.

А восстанавливать придется немало. Потому что дом почти каждого никопольца получили повреждения из-за российских обстрелов.

Никополь

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