Разрыв между военными и гражданскими: украинский защитник откровенно рассказал, что чувствует

Война в Украине

В Украине ветераны, которые возвращаются с фронта, вовлекаются в гражданскую жизнь.

Почему важно государству больше участвовать в реабилитации ветеранов. И почему сами ветераны должны создавать сообщества поддержки — в сюжете корреспондента ТСН Юлия Кириенко.

Александр Швачка в феврале 2023 был героем одного из сюжетов ТСН — тогда только становился на протез и начинал свою спортивную реабилитацию. Ранение получил под Макаровым, на Киевщине, в начале полномасштабного вторжения был в составе десантной 95 бригады.

До военной службы он работал в строительной компании. Когда же освоил протез, задумался сменить направление работы и стал первым в Украине ветераном-телеведущим.

Саша работает на утреннем шоу наших коллег с ICTV 2. Снимается в рекламе, участвует в показе коллекций ведущих украинских дизайнеров. И делится своим опытом возвращения в гражданскую жизнь — вместе с побратимами основал общественную организацию по реабилитации воинов. Говорит, помочь всем государство не всегда успевает.

«Человек, который вернулся с войны, он уже не такой, как был до того. Не ждите его таким. Дайте ему время восстановиться. Когда человек попадает в госпиталь и понимает, что государство о нем не заботится. Что часть не может выдать какую-то справку. Об обстоятельствах травмы. А это ведет к последствиям, что его ранения не привязывают к защите Родины», — говорит ветеран.



Как психологически сложно после возвращения может быть не только воинам, но и их родственникам — знает и Александр Роменский. Ему 29 лет. Он имел немало контузий и это повлияло на его состояние. Он стал блогером и теперь размещает ролики о том, как сложные последствия ранений влияют на качество жизни.

В соцсетях его знают, как военного который поет. Таким образом Саша пытается лечить заикание. В видеоблогах, преимущественно в шутку, он рассказывает и показывает зрителям, как ему теперь живется с ПТСР и последствиями контузии. То, что на такой формат откликнутся украинцы — даже не ожидал.

Сейчас он уже понимает — его блог не просто развлечение, а возможность рассказать гражданским о том, как надо взаимодействовать с ветеранами. А самим воинам помочь научиться принимать себя другими.

На собственном опыте он убедился — помочь всем и в полном объеме, государство не может. Сейчас Саша проходит очередной курс реабилитации и благодарит тех, кто на этом этапе его поддерживает

Что такое начинать жить по-новому хорошо знает наш третий герой сюжета Саша Матяш. Он уже возвращался с войны — после АТО. Тогда открыл ветеранский бизнес и шил мужское белье, который работает до сих пор.

Саша до сих пор в армии. После боев в Киеве, Бахмуте и Угледаре служит в центре подготовки для новобранцев. Но иногда ездит на фотосессии в одежде своего же бренда. И мечтает, что когда-то таки вернется к любимому делу.

Трех Сашек объединяет не только то, что они защитники. Все трое признаются — на себе ощущают и разрыв между фронтом и гражданской жизнью, и то, что общество не всегда их понимает

«У меня много триггеров, что общество безразлично относится. Или им все равно», — говорит Александр Роменский.

