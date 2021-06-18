Разумное медицинское кресло и воздушное такси: в Париже открылась технологическая выставка

Разумное кресло имеет 26 параметров.

В Париже открылась огромная технологическая выставка, главными экспонатами которой являются разумное кресло и воздушное такси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Одним из самых интересных экспонатов выставки является французская разработка - медицинское кресло, которое всего за шесть минут определяет состояние здоровья пациента. Это 26 параметров, в частности уровень кислорода, давление, показатели сердца, индекс массы тела.

Все данные поступают в приложение, и на приеме у врача можно сэкономить время.

Еще один популярный стенд — с летучим такси китайского производства. Это маленький электрический вертолет, рассчитанный на двух человек. Он не требует пилота, разгоняется до 130 км/ч и преодолевает на одном заряде 35 км. Такое такси уже испытывают в двух десятках европейских городов.

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Новости мира: на парижской выставке представлено медицинское кресло, определяющее состояние здоровья

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