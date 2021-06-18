Разумное медицинское кресло и воздушное такси: в Париже открылась технологическая выставка

Разумное кресло имеет 26 параметров.
В Париже открылась огромная технологическая выставка, главными экспонатами которой являются разумное кресло и воздушное такси.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Одним из самых интересных экспонатов выставки является французская разработка - медицинское кресло, которое всего за шесть минут определяет состояние здоровья пациента. Это 26 параметров, в частности уровень кислорода, давление, показатели сердца, индекс массы тела.
Все данные поступают в приложение, и на приеме у врача можно сэкономить время.
Еще один популярный стенд — с летучим такси китайского производства. Это маленький электрический вертолет, рассчитанный на двух человек. Он не требует пилота, разгоняется до 130 км/ч и преодолевает на одном заряде 35 км. Такое такси уже испытывают в двух десятках европейских городов.