"Развалили все": люди бунтуют против скандального строительства аквапарка под Киевом

Люди бунтуют из-за скандального строительства под Киевом

Реклама

В селе Лесное, что всего в 20 километрах от столицы, разворачивается масштабная земельная драма. Несмотря на уголовные дела и протесты общины, застройщики «выгнали» уже восемь этажей отеля и заливают бетоном бассейны прямо на участках, принадлежащих государству. Полиция разводит руками, а чиновники ГИАМ «не видят оснований» для проверок.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: АКВАПАРК НА «КОСТЯХ ЗАКОНА»: КАК ПОД КИЕВОМ ЗАХВАТЫВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗЕМЛЮ, а власть видит и молчит?

Как идет строительство

Журналисты проекта «Хапуга.юа» зафиксировали очередной эпизод беспредела вдоль Житомирской трассы. Местные жители шокированы наглостью дельцов. Строительные работы не прекращаются ни на минуту, а реакция правоохранителей напоминает игру в прятки.

Реклама

«Вызвали полицию — строители разбежались. Полиция уехала — строители снова вышли, работают. Они занимаются самозахватом! Бандиты! Как бандиты развалили все, так оставили, бросили это все, и все, ходят люди, только плачут», — эмоционально рассказывают местные.

Схема на миллионы: подсанкционные связи и «ничья» земля

Часть земель под будущий развлекательный комплекс оказалась в частных руках, а другая — в пользовании государственного предприятия «Чайка». По данным расследования, за фирмами ООО «Энсил» и ООО «Этер Компани» стоит Артем Куцый — сын днепропетровского бизнесмена Романа Куцого, которого связывают с Alfa Development Group.

Раньше здесь было фермерское хозяйство и молокозавод. Теперь — гигантская стройплощадка.

«Никакой разработки по этому объекту не было, ни детальных планов. В полицию мы уже обращались несколько раз. Будем бороться», — говорит один из жителей Лесного.

Реклама

Полиция и ДИАМ: реакция

Реакция правоохранительной системы поражает своей инертностью. На вызов журналистов старший сержант полиции Вивальнюк лишь развел руками: «А вообще, что здесь происходит? Здесь застройка? Смотрите, я сам не знаю».

Следственно-оперативные группы ограничиваются телефонными разговорами с неизвестными и взятием объяснений у крестьян. Никакого ареста техники или опечатывания объекта.

Более того, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) официально заявляет, что не имеет оснований для проверки, потому что сельсовет не предоставил документов от застройщика. Парадокс: документов нет, потому что застройщик их не получал, а раз их нет — то и нарушение «недоказанное».

Хотя сельский совет просит ДИАМ вмешаться в незаконное строительство. Потому что сельсовет не получил от застройщика документов. А ДИАМ отвечает: у вас нет документов, а значит и нет доказательств, что незаконное. Мы ничего делать не будем.

Реклама

«Это формальность, это попытка просто заткнуть рот гражданам Украины», — считает адвокат и житель общины Григорий Переверзий.

Директор ГП «Чайка» называет бассейн «дорогой»

Отдельного внимания заслуживает позиция руководства ГП «Чайка». Директор Богдан Рябошапко сначала уверял, что на государственном участке никаких работ не ведется. Впоследствии, в официальном ответе, он назвал огромный котлован под бассейн… «строительством дороги».

Жители общины уже подготовили обращение к Президенту Украины, под которым подписались 166 человек. Люди настроены радикально: «Если кто-то думает, что дадут просто так загораживать, то этого не произойдет. Люди все равно встанут, будут этот забор сносить», — уверяет местный житель Владимир.

Читайте также: Аквапарк для власти? : как распиливают государственные земли люди Ермолаева

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: АКВАПАРК НА «КОСТЯХ ЗАКОНА»: КАК ПОД КИЕВОМ ЗАХВАТЫВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗЕМЛЮ, а власть видит и молчит?