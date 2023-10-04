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Разведенный отец троих детей не подлежит мобилизации: адвокат объяснила, в каком случае

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Разведенный отец троих детей не подлежит мобилизации: адвокат объяснила, в каком случае

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Имеет ли право на отсрочку разведенный отец троих детей.

Неважно, разведен ли отец троих детей или нет, он имеет право на отсрочку от мобилизации в случае наличия на его содержании троих детей. Это также могут быть не его биологические дети.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

“Например, есть кейсы, когда у мужчины есть двое собственных детей от предыдущего брака, он заключил брак с другой женщиной с ребенком, у которого нет отца или тот не платит алименты, что удостоверяется справкой из исполнительной службы. То в таком случае военнообязанный будет иметь отсрочку, при условии подтверждения отсутствия алиментных задолженностей перед собственными детьми”, – рассказала Марина Бекало.

То есть, он будет считаться таким, что удерживает троих детей.

Напомним, Марина Бекало развенчала топ-10 мифов о повестках и уклонистов.

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Просмотры
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