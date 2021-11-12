Разведка насчитала в Беларуси до 15 тысяч "туристов"-мигрантов - Данилов

Секретарь СНБО уверен, что сейчас "разворачивается кампания, чтобы давить на Евросоюз".

В настоящее время в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"По нашим разведданным, уже 15 тысяч беженцев находятся на территории Беларуси. Более того, сейчас разворачивается кампания для того, чтобы их было как можно больше, для того, чтобы давить непосредственно на Евросоюз", — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что "эти люди – официально это туристы. Эти "туристы" прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года".

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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