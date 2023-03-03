Разведка получила доступ к сотням гигабайтов российских данных

База данных документов Роскомнадзора оказалась в открытом доступе.
Полтысячи гигабайт вражеских данных получили украинские расследователи. В открытом доступе оказалась база данных документов Роскомнадзора.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Среди полученной информации – досье на российские оппозиционные СМИ и документы на блокирование неподконтрольных иностранных сайтов. А еще – справки на политика Навального, которого сначала пытались отравить, а когда не получилось, бросили за решетку.
Кроме этого, команде Kiborg News, журналистам и ИТ-специалистам удалось получить переписку сотрудников карательных ведомств, в частности, очередные подтверждения того, как в России манипулируют населением и контролируют цензуру.
Напомним, ранее в архиве Роскомнадзора, который еще в ноябре 2022 года добыли белорусские "киберпартизаны", обнаружены слова, которые не должны попадать в один контекст с президентом России Владимиром Путином. Всего в списке их более семисот.
Читайте также: