Разведка получила доступ к сотням гигабайтов российских данных

Полтысячи гигабайт вражеских данных получили украинские расследователи. В открытом доступе оказалась база данных документов Роскомнадзора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Среди полученной информации – досье на российские оппозиционные СМИ и документы на блокирование неподконтрольных иностранных сайтов. А еще – справки на политика Навального, которого сначала пытались отравить, а когда не получилось, бросили за решетку.

Кроме этого, команде Kiborg News, журналистам и ИТ-специалистам удалось получить переписку сотрудников карательных ведомств, в частности, очередные подтверждения того, как в России манипулируют населением и контролируют цензуру.

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