Разведка рассказала, способна ли РФ нанести новый массированный ракетный удар: "Россией управляют маразматики"

Российские террористы все еще имеют возможность наносить массированные ракетные удары по территории Украины. Их целью является устрашение украинцев и распространение панических настроений среди населения.

Об этом 1 ноября в эфире телемарафона сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Атаки могут продолжаться. Вопрос, насколько массированными могут быть такие удары, как мы видели в понедельник. Конечно, они не могут быть в ежедневном режиме, потому что запасы ракетных вооружений так же исчерпываются у государства-агрессора, но ущерба может быть нанесено еще много. Это — террористические акты террористического государства против гражданской инфраструктуры с целью запугивания и посеяния панических настроений. Государство к этому готовится, общество тоже. Этой цели запугивания, которую перед собой ставит террорист номер один в мире Путин, он точно не достиг", – объяснил Юсов.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что цели определяют не российские военные, а "коллективный Путин".

"Если бы они могли что-то определять, возможно полномасштабного вторжения бы не произошло. Потому что для российской армии и государства это решение было деструктивным и самоубийственным. Решения принимают оторванные от реальности маразматики такие, как коллективный Путин — неважно ли это алкоголик Медведев или пожилой тинейджер Кириенко. Фамилии могут быть разные, но эти люди максимально оторваны от реальности. Военной задачи у них нет. Сейчас российское руководство уже делает признание в военных преступлениях о том, что они обстреливают не только военную инфраструктуру, но и гражданскую. Украина выдержит эти удары: большой" и тяжелой ценой. А Россия вынуждена будет уйти с оккупированных территорий. Сейчас Путин увеличивает только цену репараций", — подчеркнул Юсов.

Ракетный обстрел Украины 31 октября

Российские террористы в понедельник, 31 октября, массово обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому большое количество населенных пунктов, в том числе и Киев, остались без электричества.

Президент Украины Зеленский сообщил, что российские террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет. Украинские защитники сбили 45 из них.

Диктатор Путин признался в совершении военного преступления и заявил, что это "была частично месть из-за взрывов в бухте Черноморского флота". Также диктатор пригрозил украинцам, мол, "это еще не все, на что способна Россия".

Издание Forbes сообщило, что Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн долларов.

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