Развертывание иностранных войск в Украине: раскрыты три сценария

Иностранные войска в Украине могут развернуть по трем сценариям. Тем временем стало известно, какие требования диктатор Путин выдвинет на переговорах с Трампом.

Об этом рассказала Алина Туришин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Издание The Telegraph пишет, что Британия и Франция ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину. Развертывание западных солдат могло бы помочь поддержать послевоенное урегулирование между Киевом и Москвой.

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Отмечается, что лидер Франции поддерживает эту идею и уже говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. В Лондоне и Париже не отрицали, что премьер-министр Великобритании и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи на прошлой неделе.

Официальные лица держат в секрете подробности разговоров. Один из источников в британском правительстве, на которое ссылается издание, заявил, что есть более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и не станет ли это эскалацией.

Это предложение поступило в то время, когда европейские лидеры пытаются решить, как продолжать поддерживать суверенитет Украины, поскольку новоизбранный президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Россией. США предлагают развернуть европейские войска для мониторинга мира.

Трамп войдет в Белый дом 20 января и уже неоднократно заявлял о том, что хочет положить конец российско-украинской войне как можно скорее. Однако до сих пор не известно, как это может произойти и на каких условиях.

Три сценария развертывания британских войск

Издание The Telegraph смоделировало три сценария вероятного развертывания британских войск в Украине.

Сценарий 1 предусматривает заморозку линии боевого столкновения в Украине и передачу под контроль РФ оккупированных территорий на востоке и юге. При этом сценарии британские подразделения будут патрулировать буферную зону, в частности, истребителями и вертолетами, а в тылу — силы быстрого реагирования с бронетехникой, будут готовы отразить возможное российское наступление.

Сценарий 2 : оборонное "кольцо" для Киева. Создание оборонной границы вокруг украинской столицы, что освободит ВСУ для сдерживания любого продвижения российских войск.

Сценарий 3 предусматривает, что обучение военных иностранными инструкторами будет перенесено на Запад Украины, а системы ПВО из Польши создадут воздушный "защитный щит". Пока этот сценарий введения западных войск в Украину считают наименее противоречивым.

Соглашение о "100-летнем партнерстве"

Британские чиновники в комментарии The Telegraph подчеркнули, что они еще не полностью одобрили предложение об отправке войск в Украину.

Утром 16 января стало известно и о том, что в Киев с необъявленным визитом приехал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы подписать с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о "100-летнем партнерстве" между двумя странами. Он впервые с момента его вступления в этот пост встретится с лидером Украины.

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Соглашение будет охватывать такие сферы как оборона, наука, энергетика и торговля. В частности, это партнерство должно усилить военное сотрудничество по морской безопасности и закрепит за Великобританией статус приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.

Лондон заявляет, что 100-летний договор является частью гарантий безопасности и поможет обеспечить, чтобы Украина "никогда больше не была уязвима той жестокости, которую ей причинила Россия".

По словам Зеленского, он и Стармер также обсудят план, предложенный президентом Франции, предусматривающий размещение в Украине войск Франции и других западных стран для наблюдения за соблюдением потенциального соглашения о прекращении огня в будущем.

Путин приготовил условия по Украине

Издание Reuters пишет, что советники Трампа теперь признают, что решение вопроса войны в Украине потребует месяцев или даже больше.

Администрация Трампа уже заявила, что идет подготовка встречи с Путиным, а также телефонного разговора. В то же время пресс-секретарь Путина Песков заявил, что никакой существенной подготовки к переговорам еще не произошло.

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Россия также подала неоднозначные сигналы о возможном мирном соглашении, приветствуя прямые переговоры с Трампом, одновременно отвергая некоторые идеи, выдвинутые его советниками, как невыполнимые.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Трамп может сыграть решающую роль в завершении войны с Россией и помочь остановить Путина.

За последние месяцы Россия добилась значительных успехов на поле боя. Несмотря на то, что это стоит Москве огромной цены с точки зрения людей и техники, многие аналитики утверждают, что у Путина есть стимул тормозить мирное соглашение. И пока он пытается получить контроль над большей частью украинской территории.

Хотя точные контуры мирного плана Трампа все еще обсуждаются, советники следующего президента США в целом поддерживают снятие возможности членства Украины в НАТО, по крайней мере, в обозримом будущем, и замораживание текущих боевых линий.

Между тем, издание Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники сообщает, что Путин намерен выдвинуть на предстоящих переговорах с Трампом ряд "жестких" требований к Украине.

По данным собеседников агентства, Путин будет добиваться того, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. Российская сторона заявляет, что Украина должна быть нейтральной, безопасной и не может стать форпостом НАТО или США. Кремль требует, чтобы этот нейтральный статус был закреплен в Конституции Украины.

Его вторым важным требованием будет наложение ограничений на военный потенциал Украины. Кремль якобы не против того, чтобы отдельные страны-члены НАТО могли и дальше поставлять оружие Украине в рамках двусторонних сделок безопасности, но настаивает, что любое такое оружие не должно применяться против РФ или для отвоевания захваченных украинских территорий.

Также российские условия якобы содержат сохранение за РФ не менее фактического контроля за почти 20 процентами территории Украины, которые она и оккупировала, включая Крым. Впрочем, один из собеседников издания признает, что Россия открыта для обмена территориями.

Трамп обещает скорую встречу с Путиным

13 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность. Он не назвал точную дату встречи, которая станет первой между лидерами двух стран после начала полномасштабной войны России с Украиной в феврале 2022 года.

Когда его спросили о его стратегии прекращения войны, Трамп сказал следующее: "Ну есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он слишком в восторге от того, как все пошло, потому что это пошло не совсем хорошо для него. И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей вы должны быть там".

Ранее сообщалось, что Швейцария и Сербия готовы принять встречу Трампа и Путина, если они этого захотят. В администрации Трампа также заявляли, что в США знают, как посадить кремлевского диктатора за стол переговоров Украины и России.

Для этого Трамп готов пойти на определенные шаги. А именно он рассматривает вариант снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по России. Это пригодится для склонения Путина к переговорам. Тогда экономика и военная машина Кремля очень быстро выдохнутся. Еще один рычаг влияния на Россию, рассматриваемый в США, – энергетические санкции.

Владимир Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что шанс закончить войну в 2025 году есть. По его словам, Трамп хочет закончить ее, новый лидер США представляет такие мессенджи как публичные, так и не публичные. Он способен оказывать давление на Россию и заставить Путина в дипломатию, сказал президент Украины.

Также Зеленский убежден, что Путин боится США, Китая и объединенной Европы. А ЕС без армии Украины не может воевать с РФ. Российская армия больше, чем вся армия Европейского Союза, больше оружия, больше людей и больше наглости, говорит он. Также он добавил, что Украина должна сделать все, чтобы война в этом году закончилась.

На вопрос журналистов, считает ли Зеленский, что модель Трампа будет более эффективной, лидер Украины не ответил четко, но добавил, что важным моментом было то, что США находились в союзе с ЕС по поставкам оружия, санкционной политике. Это то, что произошло в термин Байдена.

Слабая позиция США заключалась в том, что санкции и оружие поступали медленно, хотя, по словам президента, Киев просил пойти на эти шаги еще до полномасштабного вторжения.

Зеленский также добавил, что никогда не поймет, почему Украина не могла быть усилена системами ПВО от Соединенных Штатов в то время, когда погибают люди, Зеленский подчеркнул, что Запад до сих пор не понимает одну простую вещь — то, что россияне пойдут дальше.

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На вопрос медийщиков, работает ли сейчас сейчас против Украины, он ответил, что сложно сказать, что война работает в пользу любой стороны. Президент подчеркнул, что Трамп должен предложить Украине конкретные гарантии безопасности, которые будут полезны не только для Европы, но и станут сигналом для России, что украинцы смогут защитить себя и другие страны, если Путин снова уйдет.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, вскоре уходящие с должностей вместе с администрацией президента Байдена, обнародовали призывы относительно дальнейших шагов Вашингтона по отношению к Украине в условиях российской агрессии.

Общая статья правительственных чиновников в газете Нью Йорк Таймс появилась 14 января.

Они также указывают, что поражение Украины и победа России создавала бы большую угрозу для Европы, "оказавшейся в тени тирана, полного решимости восстанавливать развалившуюся Московскую империю".

Чиновники завершают оговоркой, что такая ситуация означала бы, что Соединенным Штатам следовало бы больше тратить для противовеса дерзкому российскому правителю, а также в противовес другим автократам и деятелям хаоса, которые «стремятся разрушить систему правил, прав и ответственности, способствовавших безопасности и благосостоянию. поколений американцев”.

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Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

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