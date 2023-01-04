Развевается в мороз и снег. Кто и как поднимает самый большой флаг Украины над Киевом

Работы по его поднятию выполняются группой специалистов, а флаг, находившийся над столицей в начале войны, передали в музей.

С начала войны на склонах Днепра в Киеве развевается флаг Украины, который установлен на крупнейшем флагштоке высотой почти 90 метров. Флаг и до этого развевался, но именно с 24 февраля он стал настоящим символом несокрушимости для жителей левого берега столицы.

"Майорит!", — писали они в социальных сетях в феврале, марте и апреле, когда ситуация вокруг города была критической. "Майорит!", — пишут они и сейчас, когда несгибаемый город выживает после ракетных обстрелов и отключения электричества.

Сайт ТСН. ua решил узнать, кто же поднимает главное знамя над столицей. Об особенностях работы нам рассказал Владимир Шарий, директор КП "Спецжилфонд", на балансе которого находится объект.

Кто поднимает флаг нашего государства – один человек или целый коллектив?

Государственный флаг Украины обслуживается группой технических специалистов согласно регламенту. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг состояния полотна и техническое обслуживание механизмов и узлов флагштока.

Наверное, есть человек, который нажимает кнопку и флаг Украины поднимается на высоту до 90 метров автоматически? Расскажите об этом человеке.

Для того чтобы поднять флаг автоматически необходимо выполнить ряд шагов утвержден техническим регламентом. Проверить крепеж, механизмы, заменить карабины. Вес флага в зависимости от материала составляет от 45-60 кг. Работы по его поднятию выполняются группой специалистов.

Размер полотнища немалый – 16 на 24 метра, как часто приходится заменять флаг?

Замена производится не реже 1 раза в месяц. Но в зависимости от погодных условий, ветровых нагрузок и состояния полотна принимается и соглашается в установленном порядке решение о замене полотна.

В первые дни войны, когда враг был на подступах к Киеву флаг развевался над Днепровскими склонами. Как работалось именно в этот период?

С чувством большой ответственности проводились все предусмотренные регламентом технические нормативы. Из-за ветрового повреждения полотна 5 марта 2022 по согласованию с руководством Киева было принято решение о замене главного флага государства. Информация о технических работах была анонсирована через средства массовой информации. А флаг, развевающийся в первые дни войны, был передан в Национальный музей истории Украины во второй мировой войне для размещения в фонде музея.

Что становится самой большой причиной для повреждения флага – снег, дождь, мороз, ветер?

Наиболее частой причиной повреждения является ветровая нагрузка и гололедица. При увеличении силы ветра прогнозируемом или текущем (иногда природа бывает непрогнозируемой) до определенных величин принимается решение об уменьшении высоты расположения флага. Мы его приспускаем. Это делается из соображений сохранения (снижение нагрузки на верхнюю часть конструкции) и самого полотна.

Сколько времени занимает поднятие и спуск флага?

Среднее время на смену зависит от многих факторов. Обобщенный норматив замены 90 минут. Поднятие – 7 минут. Спуск – 6 минут. Время может корректироваться в зависимости от погодных условий, влажности и силы ветра.

Из какого материала и где именно сделан главный флаг Украины?

Полотна государственного флага производятся из комбинированных материалов в Украине.

Говорят, что четыре комплекта полотна флага на лето, осень, весну и зиму. Так ли это?

Да. Для разных климатических условий и соответственно температурных режимов используются разные типы тканей, имеющих разную плотность и вес.

Сколько раз меняли главный флаг Украины во время войны и были ли дни, когда его не поднимали?

Военное положение не является причиной уклонения от регламента. По согласованию с руководством Киева проводились плановые технические работы.

Готовится ли какой-нибудь специальный флаг ко дню, которого ждут все украинцы, а именно ко дню Победы?

Для государственных праздников в соответствии с регламентом используется специально изготовленный государственный флаг Украины, предусмотренный Конституцией Украины. Мы верим, что такой день обязательно наступит. Каждый на своем месте приближает нашу Победу.

Напомним, что самый большой флагшток был установлен в Киеве в 2020 году. Он почти на 20 метров выше его собратьев в Днепре на Соборной площади и на центральной площади Беларуси, и на треть выше, чем флагшток, которым постоянно хвалятся в Москве.

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