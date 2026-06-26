Развитие инфраструктуры и ядерные учения: Россия хочет втянуть в войну против Украины ещё одну страну

Путин хочет втянуть Беларусь в войну против Украины

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Ультиматум Киева на этой неделе услышал и выполнил лидер Беларуси. Он прекратил работу российских ретрансляторов, которые помогали наводить «Шахеды» на наши северо-западные области. При этом сам Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не хочет быть втянутым в войну и якобы об этом он говорил с представителями президента Украины в Минске. В администрации Зеленского это ни подтвердили, ни опровергли, но добавили: сигналы Минску переданы. Тем более что наша разведка фиксирует новые угрозы. Беларусь рядом с нашей границей достраивает инфраструктуру, которую можно задействовать разве что в наступлении. А то, что словам Лукашенко верить нельзя, мы уже знаем.

Сегодня в комментарии журналистам министр иностранных дел заявил, что накануне МИД получило ноту от белорусской стороны через наше посольство в Минске. В ней предлагается некий определённый режим посещения в приграничной зоне, при этом ссылаются на уже утратившие силу документы.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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Существует ли угроза наступления со стороны Беларуси

Высказывание Лукашенко «А я сейчас вам покажу, откуда готовили нападение на Беларусь» уже давно стало крылатой фразой. Так он оправдывал начало так называемой «сво». И украинцы хорошо помнят, как Минск в 2022 году предоставил Путину плацдарм для наступления, разрешил с своей территории запускать ракеты по украинцам, а сейчас содействует пролету управляемых «Шахедов».

Союз Лукашенко с Путиным на бумаге становится всё крепче, в то же время он заявляет: не хочет, чтобы его Беларусь стала частью войны России. Но можно ли верить этим словам и насколько реальна сегодня угроза со стороны Беларуси?

Страна, армия которой насчитывает не более 60 тысяч человек: без новейших образцов вооружения и боевого опыта. Лукашенко это хорошо осознает, и вот уже пятый год он разыгрывает свою карту: с одной стороны, полностью выполняя прихоти Кремля, с другой — избегая главного — вступления в войну. Впрочем, сейчас Россия будет активнее подталкивать Минск к этой войне, заявил Владимир Зеленский нам неделю назад. И белорусы частично уже в ней, ведь согласились разместить у себя российские ретрансляторы для более точных ударов «Шахедами». Убрать их за неделю — об этом сроке Зеленский объявил в прошлую пятницу.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Зачем слова? Пусть выключит эту технику. Если он этого не сделает, сделаем мы!»

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Речь шла как минимум о четырёх ретрансляторах в Гомельской и Брестской областях. С их помощью российские операторы «Шахедов» в режиме реального времени могли наводить цели в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Также были атакованы стратегическая железнодорожная артерия «Коростен-Ковель» и объекты в тыловых областях.

В последний раз наши Воздушные силы фиксировали «Шахеды» вдоль границы возле Коростеня в это воскресенье. А дальше — тишина. 22 июня российские ретрансляторы прекратили свою работу, заявляет Зеленский. Правда, неизвестно, демонтировали ли их.

Можем ли мы им в этом помочь — у нас уже есть опыт уничтожения Mesh-сети. Советник министра обороны Сергей Флеш напоминает об одной из операций по ликвидации:

Сергей Флеш, советник министра обороны Украины: «Сигнал от одной из точек доходил аж до Киева, и разведывательные БПЛА, летавшие над Киевом, использовали её для передачи данных. Другая точка обеспечивала атаки „Шахедов“ на западную Украину. В частности, на железную дорогу Киев-Ковель. Конечно, мы не стали молча наблюдать за этим процессом управления „Шахедами“ с территории РБ».

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В конце концов, заработают ли ретрансляторы снова — понять мы сможем только после возможных новых атак. Но пока можно с осторожностью сказать: Лукашенко выполнил ультиматум, чем в очередной раз усилил свой «шпагат» между Москвой и Киевом.

Кремлевский протекторат Минска

Требования Киева убрать ретрансляторы вызвали большее возмущение у россиян, чем у белорусов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Это явно направлено на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий».

А затем мгновенно организовали прямой контакт между Путиным и Лукашенко. Лавров также заявил, что они готовы защищать союзника в соответствии с условиями договора о гарантиях безопасности, подписанного в марте прошлого года. Этот документ украинцы хорошо помнят как тот, который легитимизировал в Беларуси развертывание российских вооруженных сил, военных баз… и «Орешника», о поставке которого Путина публично просил Лукашенко.

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Мы еще трижды убедились в эффективности применения «Орешника». И в конце концов комплекс все же был размещен в Беларуси. Как выяснили белорусские оппозиционеры, он сейчас, вероятно, находится на заброшенной авиабазе в Могилевской области, всего в четырех километрах от границы с РФ. А недавно РФ привлекла войска Лукашенко к так называемым ядерным учениям, проведение которых срочно перенесли с осени на май.

В том же мае президент Украины заявил, что Киеву известно о пяти сценариях возможного расширения войны на север, в том числе о вероятности вовлечения Беларуси. С военной же точки зрения это позволило бы россиянам посягнуть на правый берег Украины. А уже на этой неделе Зеленский обнародовал фото, на котором видно, как вдоль границы с Беларусью завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. По данным нашей разведки: в российских документах эта подготовка прописана как одна из задач так называемой «соц». Да и действительно, зачем строить в таких масштабах, если не для наступления?

Белорусская «растяжка»

Лукашенко рассказал, что на этой неделе к нему приезжали посланцы президента Украины. В Киеве это официально не подтверждают, но и не опровергают. Зеленский лишь осторожно намекает — белорусам сигналы переданы, и развитие инфраструктуры для войны должно прекратиться, чтобы наступил мир. Включение Минска в войну не поддерживают и в Вашингтоне, там новая администрация Трампа сняла часть санкций с Лукашенко, инвестировала в крупнейший калийный завод на их территории и в целом за год возобновила контакты с лидером страны.

Таким образом, с одной стороны, у Александра Лукашенко есть предупреждения из Киева и реальные экономические выгоды от Вашингтона, а с другой — Москва. Союзник, который так долго помогал самопровозглашённому президенту удержаться у власти. И в то же время использовала его в качестве плацдарма. На данный момент в Беларуси российских войск пока немного, но и гарантий нет, что осенью ситуация не изменится — России тоже нужны новые карты. Вот только реакция Киева на такие действия будет отличаться от той, что была в 2022 году: услышат уже не телефонные разговоры, а нечто вполне ощутимое в физическом измерении.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Лукашенко между двух огней: тайные сигналы из Киева и давление Путина с «Орешником»

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