Развлечения, которые превращаются в трагедию: дети горят заживо на крышах электричек

Развлечения, превращающиеся в трагедию. Накануне в столице подростка ударило током на крыше электрички, в результате чего он получил тяжелые ожоги. К счастью, юношу спасли и сейчас он в больнице. Впрочем, подобных случаев в разных областях Украины полиция в последнее время фиксировала уже несколько.

Поэтому, несмотря на опасность, молодежь пренебрегает оговорками и что именно становится причиной таких смертельных развлечений, разбиралась корреспондентка ТСН Алина Лисова в сюжете.

Вот такое видео на крыше движущейся электрички за момент до трагедии снимает вероятно тот самый юноша, которого через мгновение ударило током.



Впоследствии появляются шокирующие кадры – ребенок заживо горит между вагонами поезда. В полиции сообщили, 12-летний парень залез между вагонами поезда на станции "Киев-Волынский" и задел контактную сеть. Из видео очевидцев видно, что прохожие пытались спасти подростка – гасили его из огнетушителя. С места инцидента молодого человека с тяжелыми ожогами госпитализировали медики.

Развлечения, превращающиеся в трагедию/Скриншот с видео ТСН

Подобный трагический случай 9 марта произошел и в Одессе. Двое несовершеннолетних ребят поднялись на грузовой вагон у железнодорожной станции на Балтской дороге. От поражений током один из юношей погиб на месте. Другой впоследствии скончался в больнице.



Железнодорожные пути и сам железнодорожный транспорт — это зона повышенной опасности, а малейшая неосторожность может привести к трагическим последствиям, об этом в очередной раз подчеркивают в "Укрзалізниці". Объясняют, что рабочее напряжение контактной сети – это 27 тысяч вольт. А при приближении к проволоке ближе чем на 2 метра может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом и нанести электротравму.

Развлечения, превращающиеся в трагедию/Скриншот с видео ТСН

Впрочем, яркие селфи, экстремальные видео, которые собирают тысячи просмотров или желание самоутвердиться среди сверстников и друзей – это основные причины, почему молодежь пренебрегает правилами безопасности и рискует своим и здоровьем и жизнью.



С начала этого года по всей Украине уже зафиксировали более шести десятков несчастных случаев на железной дороге. Это и нарушение правил перехода и попытки зацепиться за автоприцепы или подножки вагонов. Среди пострадавших есть и взрослые и дети.

Поэтому психологи призывают людей не быть легкомысленными и объяснять детям опасность баловства.

Развлечения, превращающиеся в трагедию/Скриншот с видео ТСН

Напомним, в Винницкой области молния едва не убила ребенка: подробности инцидента.

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