Развлечения с мертвой лисой: полиция открыла производство против жителя Ровенской области, который распространил жуткое видео

Развлечения с мертвой лисой: полиция открыла производство против жителя Ровенской области, который распространил жуткое видео

В комментариях к опубликованным кадрам пользователи Сети предполагают, что парень мог даже убить зверя.

Играл мертвой лисой, словно куклой, и приплясывал. 18-летний житель Ровенской области распространил в соцсети видео, которое вызвало волну возмущения. Пользователи Сети предполагают, что парень с товарищами мог даже убить зверя для съемки. Полицейские выясняют обстоятельства этого случая.

Об этом говорится 6 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Он играл с мертвой лисой, как с марионеткой, а его товарищи снимали это на видео. Садился на мотоцикл и поднимал зверя вверх. Такое видео выложил житель села Собещицы Ровенской области в TikTok.

После того, как эти кадры появились в местном паблике в другой соцсети, прокатилась волна возмущения — тысячи просмотров и сотни комментариев.

"Страшно представить, что он делал с несчастным животным до того, как начали снимать видео, не верю, что он нашел и взял мертвое животное и делал это", — писали в комментариях.

Ровенская зоозащитница Иннеса Шишкина считает, что для людей, которые позволяют себе такую жестокость к животным, необходимо применять радикальные меры. "Должно быть наказание за такие поступки", — говорит она.

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В полиции сообщили, что по данному факту было открыто уголовное производство по признакам жестокого обращения с животными. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 3 лет.

Разыскать в селе 18-летнего Вадима, который снимал развлечения с мертвой лисой, не удалось. Дома его не было, телефонной трубки он не брал.

Односельчане говорят, что как сосед Вадим — хороший. Староста села Александр Гаврилюк говорит, что знает его как порядочного и активного парня. Он объяснял старосте, что нашел животное уже мертвым на обочине дороги. Но для чего снимал такое видео, не объяснил.

"Конкретного объяснения он не дает. Он только говорит о том, что он сожалеет, что он так сделал ", — отметил староста.

Психологи отмечают, что существует такое понятие, как виртуальный нарциссизм — желание получить свои несколько минут славы, привлечь внимание, выделиться.

"Это может быть демонстративное поведение — услышь меня, услышьте и увидьте меня — обращенное к родителям, к взрослым, к государству, к окружению, к жизни, к миру", — объясняла психологиня Диана Дроздова.

В полиции еще будут вызывать Вадима и его товарищей для разговора, чтобы точно выяснить, не убивали ли они зверя.

К слову, парень уже не первый раз имеет дело с копами. Ранее его оштрафовали на 3400 гривен. Потому что мыл мотоцикл и катался на берегу озера в заповедной зоне. Такие кадры он также выложил в TikTok, но уже эти видео оттуда удалил.

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