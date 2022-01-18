Развлечения закончились трагедией: на Закарпатье водитель заплатит более 1 млн грн из-за смерти подруги

Женщина должна заплатить детям покойной подруги 1 млн. 130 тыс. грн.

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и совершила ДТП. В аварии погибла ее подруга, которая была пассажиркой авто.

Об этом идет речь в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области, сообщает ТСН.ua.

Воспитательница детсада села за рулем нетрезвой

По данным суда, подозреваемая работает воспитательницей в детском саду и вместе с мужем воспитывает ребенка с инвалидностью. Женщина в 2020 году совершила смертельное ДТП, в котором погибла пассажирка ее автомобиля. Она, будучи нетрезвой, не справилась с управлением и врезалась в бетонный мост.

Подозреваемая вину признала

В судебном заседании подозреваемая свою вину признала. Она рассказала, что 15 октября 2020 договорилась о встрече с подругой в поселке Дубово. Там женщины распивали вино. После этого они катались населенными пунктами, а когда ехали в поселок Усть-Черная, то по дороге произошло ДТП, подробностей которого она не помнит.

После ДТП в крови подозреваемой обнаружили 1,17 промилле алкоголя. Покойная пассажирка также была нетрезвой.

Родственники покойной требовали материальную компенсацию, поскольку без матери осталось 4 детей

Сестра покойной рассказала, что в ночь трагедии ее родственница пила вино вместе с подозреваемой. Тогда ей позвонили из полиции и сообщили о смерти сестры. Также женщина объясняла, что из-за трагического ДТП она вынуждена воспитывать детей покойной сестры.

Мать покойной, ее сестра и 4 детей требовали от водительницы выплатить им моральную компенсацию из-за смерти близкого человека.

Приговор суда

Суд признал водителя виновной по ч. 2 ст. 286 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Также она должна уплатить родственникам покойной подруги 1 млн. 130 тыс. грн. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Читайте также: