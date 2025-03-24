Развод США и Европы: как это связано с саудовскими переговорами и желанием Трампа договориться с Путиным

Еще один раунд может состояться и в понедельник, 24 марта, после того как американцы завершат переговоры с российской делегацией на той же площадке. Но все это рабочие встречи, не имеющие отношения к протокольным переговорам. Вашингтон и Москва говорят, что обсуждали следующий шаг – вопрос перемирия в Черном море. Потому что советнику Трампа по нацбзепеке Майку Волтцу приснилось, что перемирие по ударам по энергообъектам уже действует. И это неудивительно, ведь спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, также ответственный за контакты с Кремлем, заявлял на прошлой неделе, что верит, что "Путин в этом вопросе действует добросовестно".

Итак, чего ожидать от "саудовского" переговорного процесса? Почему это "Минск-3"? Но как все это связано с окончательным разводом США и Европы, который может оформиться совсем скоро? Читайте дальше в статье.

"Саудовский" процесс. Мои ожидания очень скромны: от обмена любезностями до договоренности договариваться. Роль, которую американцы играют в этом переговорном процессе – следствие непродуманности. Не только меня, но и большинство людей поражает то, что делает американская сторона своей непрофессионализмом, неподготовленностью и непониманием происходящего. США играют роль посредника – они согласились. Поскольку две стороны, как утверждает Трамп, не могут вести переговоры.

Подобное уже было. Все помнят, как около года Египет и Израиль не могли сидеть за столом переговоров и американцы играли такую функцию. Все закончилось Кемп-девидскими встречами (а впоследствии и Кемп-девидским соглашением в рамках израильско-египетского мирного договора в 1979 году), когда американский президент Джимми Картер просто сидел между президентом Египта Анваром Садатом и премьером Израиля о чем-то МИ.

Происходящее сейчас — это такая неофитская дипломатия, которая пока ничем не завершится. Поэтому мои ожидания очень скромны. При этом украинская сторона проявляет максимум терпения и рассудительности. И это совершенно верно. Так и нужно относиться к этому процессу, понимая, насколько он сложен, насколько коварна и низменна российская сторона, и насколько в нем не ориентируются наши американские партнеры. Им нужно дать шанс понять это. Ибо, по тем же словам Стива Виткоффа становится очевидным, что человек делает выводы, основываясь на встрече с московским "фюрером". Это не дипломатия.

Сегодня Россия доминирует в этом "саудовском" процессе, шантажируя американскую сторону. И только благодаря тому, что Украина все это выдерживает, ситуация держится. Поэтому сейчас очень многое зависит от военно-политического руководства Украины, как оно себя поведет. На этом этапе я призывал бы к максимальной выдержке и толерантности. Не нужно разрушать наши партнерские отношения с Вашингтоном. Но нужно подсказывать, чтобы они походу исправляли свои ошибки, нелепости и нелепости. Это может постепенно вывести на правильную дорогу.

Обратите внимание, что в интервью Такеру Карлсону Стив Виткофф говорит блестяще отражающую суть фразу: через переговоры о прекращении огня по энергетической инфраструктуре и инфраструктурным объектам нужно перейти к 30-дневному перемирию, чтобы достичь постоянного перемирия.

То есть речь не идет о достижении мирного соглашения, а цель – достижение постоянного перемирия.

Это тот режим, в котором было много государств в послевоенный период, и только через десятки лет они смогли подписать какое-то соглашение. Хотя отдельные из них до сих пор остаются в таком состоянии. В частности, Китай и Вьетнам: никакого соглашения не было, заключили временное перемирие, которое длится более 50 лет.

Какие цели преследуют Трамп и Путин? "Саудовский" процесс используется США как инструмент сближения Вашингтона и Москвы, и нанесение удара по союзническим, партнерским отношениям Москвы и Пекина. Это как Ричард Никсон наоборот. Никсон разыгрывал этот спектакль с Китаем, отрывая его от СССР. А Трамп сейчас хочет разыграть эту ситуацию с Москвой. Но надо же понимать, что нынешняя Москва не та, а Пекин – еще больше не тот.

Это понимают в Москве и просто используют эту ситуацию. Причем используют, просто имея дураков все вашингтонское руководство, играя на самолюбии, самовлюбленности и нарциссизме Трампа. Потому что бы не планировали в Вашингтоне, а там, как говорится, язык бежит впереди головы, они себя просто выдают, как и что они собираются делать. Москва постоянно блуждает их между этими тремя соснами. А Украина в этом играет роль "шлагбаума", чтобы в определенный момент, тактично, с соблюдением всех дипломатических норм сказать: нет, да не будет; Конституция говорит так, устав ООН говорит следующим образом; мы не можем это сделать в силу подобных обстоятельств; выборов не будет, потому что это правовой режим военного положения; передачи АЭС не будет, потому что это стратегические объекты, передача которых в аренду, приватизацию или управление запрещена категорически.

А что Трамп? Трамп никогда в жизни стратегически не мыслил. Он мыслил на один шаг. Лучшей ситуации, чем то, что делает Трамп, для Москвы невозможно было придумать. "Фюреру" нужна публичная и мировая реанимация. Далее он пересаживает Трампа за руль поезда, который называется пост-Потсдам или пост-Ялта, где уже не втроем, а вдвоем расписывают партитуру мира по принципу: мне кусок Украины, а тебе – Гренландия; мне – Крым, а тебе – Панамский канал. Помните, как во время COVID Трамп отправил Путину в Москву два реанимобиля? Такое впечатление, что сейчас Трамп усадил Путина в этот политический реанимобиль и просто реанимирует на глазах всего мира.

Что делать Украине? Стратегически и очень важно для нас сейчас не потерять, пусть и плохого, но партнера – США. Потому что хуже плохого партнера может быть только его отсутствие. И попытаться в этой ситуации этого партнера привести в сознание. Есть еще одна сверхзадача – это будущее Европы и Украины, как части Европы.

Капкан для Вашингтона. Давайте посмотрим на Вьетнам, Южную Корею, Афганистан. Бежать США научились. Везде было все равно. Они бегут, люди гибнут, а что там остается, технологически их никогда не интересовало. А вот те вещи, которые нужно было сделать, они до этого просто далеки. Поэтому в так называемом саудовском процессе этого не будет. На что они могут выйти? То, что Россия не примет безусловного режима прекращения огня, мне это понятно.

Потому что, что бы там ни говорили о России, о ее восстановлении, о ее ОПК, Путин прекрасно понимает, что санкции работают, экономику России они так или иное потрясают. Да, Россия выживает каким-то образом. Но больше Путин боится того, что Украина будет укрепляться. А Украина будет укрепляться, потому что Европа будет набирать обороты в вопросах помощи Украине. Путин боится этих последствий, поэтому хочет все время держать температуру, вовлекая ближе в этот процесс Трампа, чтобы тот не соскочил.

Если взять Северную Корею, Китай, сейчас посмотрите на Израиль… Он спрыгнул с подножки. Его там уже нет. Перемирие между Израилем и ХАМАС длилось 58 дней. Трамп опрокинул всю ответственность на Биньямина Нетаньяху. Единственное, что он сделал, — это приказал американским войскам, которые расположены на Ближнем Востоке, чтобы они без согласования с Центркомом могли наносить удары по террористическим организациям — Хезболли, ХАМАС и т.д. А да, все, они свою партию сыграли. Для Путина этот момент скачивания невыгоден. Ему нужно держать Трампа все время в этом процессе, втягивая его в "Минск-3".

Американцы сейчас побегают, как они говорят, между двумя комнатами и поймут, что лучше обе стороны – Украину и Россию – посадить вместе. Поэтому это "Минск-3" с тем, что периодически будут проходить телефонные разговоры между Трампом и Путиным. А в конце, даже если удастся оттолкнуться от этого процесса 30-дневного перемирия, Америку ждут три вещи: устранение первопричин войны; "реалии на земле", или, как их называет Путин, "законные интересы России"; и неделимость системы интернациональной сохранности. Я нигде не слышал, чтобы госсекретарь США Марк Рубио, Майк Уолтц или Дональд Трамп хотя бы краем затронули эти темы. Это капкан для Вашингтона.

Развод США и Европы. Это очень вероятный вариант. Такой развод может оформиться именно на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня. А может даже и раньше, потому что сейчас все сфокусировались на дате 2 апреля, когда должны начать действовать дополнительные пошлины, вводимые Трампом, на европейский экспорт, в частности на алюминий и сталь. Если Трамп не даст заднюю, можно ожидать, что в Гааге развод произойдет, причем с огромным скандалом. Это уже будет не спор в Овальном кабинете. Все будет по-настоящему.

Это бы и раньше случилось, если бы не интеллигентность таких лидеров, как Ангела Меркель, уговаривавших Трампа. Но Фридрих Мерц, следующий немецкий канцлер, и действующий премьер Канады – это не предшественники. Это не Джастин Трюдо и Ангела Меркель. Я уже не говорю о том, что Трамп даже французского президента Эммануэля Макрона досадил до лихорадки. А, если еще коснется британского премьера Кира Стармера или премьера Италии Джорджа Мэлони? А она как начнет кулаком размахивать, так от нее итальянские мужчины разбегаются. А куда побежит Трамп даже вообразить нельзя.

Администрация Трампа недооценивает сегодняшнюю ситуацию в Европе. Уже нет тех, кто готов без конца сидеть за столом и вести болтовню. Поэтому в этой ситуации очевидно, что развод произойдет. И Европа к этому готова. Обратите внимание, они не рекламируют, что решения, касающиеся вооружения и ОПК, приняты, в том числе с составляющей запроса Украины. Но Европа об этом не шумит. Это, прежде всего, связано с помощью Украины. Эти 150 мдрд евро (новая оборонная инициатива ЕС, частью которой стала Украина), о которых идет речь на сегодняшний день – это годовой бюджет. Кто-нибудь понимает, что это за цифра? Это и закупка, и новые инвестиционные проекты, и финансирование выпуска оружия и т.д.

Поэтому когда я в очередной раз читаю, что Европа не готова, Европа не может… Европа мобилизуется, выстраивается, у нее есть чем это делать. Они только подняли на самый высокий уровень эту дискуссию: так мы еще можем покупать в США оружие или уже не будем? То, что генсек НАТО Марк Рюте сказал во время визита в Вашингтон, было просто блестяще: Европа имеет свой ВПК, США имеют свой, но, правда, Европа покупает у США в четыре раза больше... Поэтому европейцы будут делать свою работу, укрепляя свой ОПК. Если в Гааге состоится развод, это означает, что тема, лежащая на столе, — это формирование ВС Объединенной Европы — станет на повестку дня. И сердцевиной этих сил будут ВСУ.