Разворачивают на границе: украинские пограничники не пропускают автомобили с запрещенными номерами

Жителям самопровозглашенной Приднестровской республики на территории Молдовы необходимо заменить номера своих автомобилей на так называемые нейтральные.

С 1 сентября в Украину запрещено въезжать автомобилям с номерами самопровозглашенной и непризнанной "республики Приднестровье". Водителей таких машин просто разворачивают на границе. Пересечь границу им разрешат только после того, когда они поменяют "приднестровские" номера на так называемые — нейтральные. Выпуск таких табличек начали еще 4 года назад, но до начала запрета номера сменили не более пяти процентов автовладельцев.

Об этом говорится 7 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Большинство жителей непризнанной "республики Приднестровье" пересекает границу с Украиной на международном пункте пропуска "Кучурган". Здесь каждое третье авто в очереди было с номерами самопровозглашенного государства. Но сейчас на границе — почти пусто.

"Людям объясняют нормы, они самостоятельно возвращаются в республику Молдова. На данный момент было возвращено в таком порядке где-то около 20 транспортных средств ", — рассказал начальник отделения инспекторов пограничной службы" Кучурган "Павел Панчук.

По словам одного из жителей Приднестровья Петра Длужневського, движение автомобилей с приднестровскими номерами на нейтральной территории блокировали с помощью БТР.

О так называемых нейтральных номерах, которые не содержат символики Приднестровья, правительство Молдовы и лидеры самопровозглашенной республики договорились еще 4 года назад. Но за это время их оформили лишь 5% водителей непризнанной республики. Теперь, как рассказывают водители, поменять номера — процедура довольно длительная, поскольку очередь сформировалась уже на полтора месяца вперед.

Ввести ограничения должны были еще полтора года назад. Но по просьбе Молдовы, которая боялась давления России, они несколько раз переносились. Такое промедление пошло на пользу продавцам дешевых автомобилей, которые перегоняли из непризнанной республики. Немало машин с такими номерами теперь в Одесской области.

"Для определенной части людей это был бизнес. Приднестровские номера выполняли роль неких "евроблях", кому-то это было выгодно, потому было некоторое сопротивление и с украинской стороны ", — отметил эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко.

Теперь въезд запрещен не только для легковых автомобилей с такими номерами, но и для маршруток и пассажирских автобусов. Пассажиры из Тирасполя, который является столицей непризнанной республики, таким транспортом доезжают только до границы, а дальше добираются кто как может — кого-то, скажем, встречают родственники.

Ограничений на выезд из Украины автомобилей с запрещенными номерами нет. Но назад их уже не пустят.

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