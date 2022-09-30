Разворовал деньги на гауляйтеров: Буданов рассказал о причастности Медведчука к войне против Украины

Политик, подозреваемый в государственной измене, был причастен к финансированию потенциальных гауляйтеров и предателей, однако эти средства были разворованы.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона на канале "1+1"

"Как руководитель спецслужбы я владею определенной информацией (по поводу того, где находится и чем занимается Виктор Медведчук — ред.), но она агентурна и проверить по состоянию на данный момент достаточно трудно, потому что прошел короткий промежуток времени. Медведчук имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе, что началась 24 февраля, в том числе через него проходили средства, которые должны были оплачивать людей, которые были бы гауляйтерами, через которые были попытки финансирования определенного, как верила Россия, движения сопротивления внутри Украины. Как показала практика, эти средства просто разворованы", — сказал Буданов.

Напомним, 21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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