Разыскала тело пропавшего еще в апреле солдата и взорвалась на растяжке: в Днепре спасают кинолога

Женщина в реанимации, а уже мечтает, как вернется к работе, потому что только в этом видит смысл.

В Днепре спасают кинолога поискового отряда. Она вместе с напарником взорвалась на растяжке в Харьковской области, где они с командой и специально натренированными собаками искали тела погибших воинов. Женщина иссечена обломками, потеряла много крови и более суток была в коме, говорится в ТСН.

Лариса Борисенко спустя полтора дня после тяжелого ранения пришла в себя. Слабая и едва говорит, последнее, что помнит — звук сигнала растяжки. “Фактически сразу сработала эта растяжка, я уже потом лежала на земле, все, что я помню, что это было очень больно. Потом я уже только помню, что с меня срезали одежду в скорой, дальше помню эти лампы”, — признается она.

В больницу в Днепре Ларису доставили в коме. “Когда мы увидели Ларису, никаких признаков жизни не было. Руки ноги, ничто не двигалось. Пульс почти не выслушивался, давление 50 на 30 и в таком состоянии врачи смогли оказать помощь. Внутреннее кровотечение, гемоглобин 17, масса обломков, которые по всему телу, а главное то, что сотрясение мозга”, — вспоминают врачи, что состояние было настолько тяжелым, что не брались делать никаких прогнозов.

От реанимационного отделения не отходит муж Ларисы – Виталий. Уже успел немного поговорить с женой. Говорит, она пообещала, что все будет хорошо. Сейчас говорит Виталий, немного успокоился. Первые часы, когда узнал о ранении жены, предпочитает не вспоминать. “Сказали все хорошо, но когда я начал спрашивать, задавать вопросы, оказалось, что все не так. Я с трудом дождался утра и в 5 утра я поехал туда сразу же”, — вспоминает мужчина.

Лариса Борисенко возглавляет кинологический клуб "Антарес" более 10 лет, занимается поиском погибших и пропавших без вести. С начала войны с командой работали на всех деоккупированных территориях. Ищут тела павших украинских воинов, чтобы семьи могли их достойно похоронить. Помогали ГСЧСовцам и во время попадания в девятиэтажку в Днепре. 22 часа не уходили с места трагедии, в надежде найти живых под завалами.

С 22 марта Лариса с командой, работали на Харьковщине. Рассказывает, что до ранения успели найти тело солдата, которого искали с апреля прошлого года. "Мама звонила и дала координаты, по этим координатам мы нашли это тело", — рассказывает женщина.

У Ларисы, говорят врачи, самое страшное позади, но больше всего она радуется, что ее напарник Вячеслав, тоже получивший ранение, стабилен. А собака Беша, которая была с ней на задании, не пострадала. Кинологиня уже мечтает, чтобы как можно быстрее приступить к работе. "Я считаю это крайние 10 лет смыслом своей жизни, поэтому без этого смысла, нет никакого смысла", — убеждает она.

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