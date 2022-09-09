Реабилитация на воде: в Киеве волонтеры организовали заплыв на каяках для украинских воинов

Реабилитация на воде для воинов. Столичные волонтеры организовали заплыв на каяках для ветеранов АТО и раненых бойцов, которые сейчас лечатся в больницах. Говорят, вода лучший способ избавиться от стрессовых состояний и хоть немного забыть о войне.

Присоединились к заплыву и семьи армейцев, как это было, рассказала корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Чтобы побыть с семьей, развлечься и хоть на мгновение забыть о войне, малыш Захар привел своего отца-десантника покататься на каяках. Александр 8 лет стоял на обороне страны и только недавно уволился из войска по состоянию здоровья. Но последствия войны с ним на всю жизнь, говорит его жена.

Что такое сила духа еще раз доказывает Сергей. У него, после боев в Дебальцево еще в 2015-м отсутствуют две конечности. Высокая ампутация обеих не позволяет часто носить протезы. Но и это не мешает ему заниматься спортом. И не только веслованием.

Также читайте Маленькие волонтеры из Винницкой области пекут печенье и составляют букеты, чтобы собирать средства для ВСУ

Вода лучший врач во время стрессовых состояний полученных из-за войны, говорят волонтеры, которые и организовали этот благотворительный заплыв на каяках. А дополнительные физические нагрузки хороший способ преодолеть негативные эмоции, доказывают не только психологи, но и сами бойцы, возвращающиеся после двухчасовой гребли.

Такие заплывы волонтеры организуют уже несколько лет. Сначала для ветеранов АТО. А после полномасштабного вторжения и военных, которые находятся на реабилитации после ранений. Количество желающих растет, поэтому организаторы решили расшириться, поскольку после полномасштабного вторжения РФ поняли, что в реабилитации нуждается больше украинских воинов.

Сейчас на проект ищут деньги. Но в планах центр построить уже следующим летом. А пока радуются, что хоть несколько бойцов, прежде чем возвращаться на фронт, имели возможность отдохнуть.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: