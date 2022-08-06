Реакция ЕС и угроза ядерной катастрофы для Европы: все, что известно об обстрелах оккупантов по ЗАЭС

По сообщению главы Запорожской областной военной администрации, из-за вражеских обстрелов на АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

Все, что известно о ситуации на 6 августа на Запорожской АЭС, и как на ядерный терроризм РФ отреагировали в мире — читайте в материале ТСН.ua.

Захваченная ЗАЭС "полностью вышла из-под контроля"

3 августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о ядерной угрозе, которую создают действия российских оккупантов. По его словам , электростанция работает с нарушениями, эксперты МАГАТЭ не имеют связи с ее сотрудниками и не могут оперативно проверять обстановку на ней, а проблемы с поставкой расходных материалов увеличивают риск сбоев в работе АЭС.

"Все принципы безопасной работы АЭС нарушены. Риски очень серьезные, ситуация крайне опасна. Я умоляю как международный социальный работник, как глава международной организации, я очень прошу обе стороны санкционировать (наш) визит", — сказал он.

Старший директор НКО Nuclear Threat Initiative Николас Рот отметил, что сейчас мир видит тк, чего никогда раньше не видели в ходе военных действий. Россия использует ядерный объект как прикрытие.

Оккупанты дважды за день обстреляли ЗАЭС

Российские военные, с марта захватившие АЭС, 5 августа устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС дважды за день. Захватчики попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. Согласно их пропускной способности, было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", — сказано в заявлении. Энергоатома".

Затем вечером российские войска снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня. Три "прилета" зафиксировали на площадке возле одного из энергоблоков. При атаке захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

В "Энергоатоме" предупредили, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции", — говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов отключили один из блоков АЭС

Глава Запорожской ОВА Александр Старух днем 6 августа сообщил, что россияне обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции, в результате чего на АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

По его словам, 5 августа армия террористки России обстреляла магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Реакция МИД и Офиса президента

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили действия российских оккупационных войск и предупредили о ядерной угрозе.

"На фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине, Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте", – говорится в заявлении министерства.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира.

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством — спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от "Росатома" ко всем связанным компаниям и лицам. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Советник главы Офиса президента призвал МАГАТЭ и Организация объединенных наций жестко потребовать от российских кафиров выйти с территории АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии. Также он добавил, что Запорожская АЭС чудом не взлетела на воздух.

Это продолжающееся в Европе становится возможным только потому, что Запорожья IPA чрезвычайно терпит неудачу. RF ha seized it and is staging незначительные provocations there. ИАЭА/ЮН должный требованию с резцом от IPA и hand it over to control of special commission. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Зачем Россия открывает огонь по атомной электростанции

В американском институте изученные войны считают, что российские захватчики используют Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре, чтобы запугать страны Запада ядерной катастрофой и намеренно поставить Украину в затруднительное положение.

Также аналитики предполагают, что Россия надеется, что вероятная ядерная катастрофа отразит желание у стран Запада помочь Украине деоккупировать юг.

Как на ядерный террориз РФ отреагировали в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решительно осудил обстрелы российских войск по территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в захваченном Энергодаре, а также военной деятельности России вокруг АЭС. Топ-дипломат призвал кафиров допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

"Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международных норм. МАГАТЭ должно получить доступ", — отметил Боррель.

Оккупанты обстрелами возле ЗАЭС устроили угрозу всей Европе! Обращение Зеленского за 5 августа

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