Реакция Кремля, троллинг от Минобороны Украины и паника россиян на полуострове: все, что известно о "хлопке" в Крыму (видео)

Днем 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке (Крым), прогремела серия мощных взрывов. Известно, что аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине.

В Министерстве обороны страны-оккупанты РФ заявляют, что в результате взрыва нет пострадавших, в то же время оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и, по меньшей мере, одной жертве.

ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на данный момент о ситуации в оккупированном Крыму.

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Взрывы в Новофедоровке и бегство россиян с полуострова

Во второй половине дня в российских пабликах начала появляться информация о взрывах в Крыму, в частности, в Новофедоровке. По словам очевидцев, раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Местные паблики сообщили о попадании по воинской части и авиабазе возле Новофедоровки.

Поэтому в Крыму началась паника. Образовались пробки из машин, поскольку туристы и местные жители пытаются покинуть полуостров. Соответствующие видео, на которых видно , как на выезде с Крымского моста образовалась огромная очередь из авто, публикуют местные тг-каналы. Как говорится в сюжете ТСН, пробки из машин до сих пор не пропали из-за большого количества желающих покинуть полуостров. Люди массово уезжают из оккупированного украинского Крыма.

После прилета в аэродром отправили большое количество автомобилей скорой помощи, которые едут в сторону Новофедоровки из Евпатории. Также к месту ударов едут пожарные автомобили и направлена сановация.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что общей эвакуации по району нет, отселены будут только жители домов, расположенных в непосредственной близости от военного аэродрома. Позже "должностное лицо" оккупационных властей сообщило, что с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Под усиленной охраной будут являться объекты критической инфраструктуры.

Пострадавшие и жертва

В захваченном Россией Крыму в результате мощных взрывов в Новофедоровке на военном аэродроме погиб один человек. Об этом проинформировал глава оккупантов Сергей Аксенов. По данным так называемого "Министерства здоровья Крыма", в результате взрывов пострадали пять человек.

Что говорят в России

В Министерстве обороны РФ заявили на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Также в ведомстве сообщили, что взрывы во временно оккупированном Крыму вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.

"Около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и взрыву. Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — цитируют кремлевские пропагандисты.

Реакция украинских политиков на "хлопок" в Крыму

Украинские политики и чиновники отметили, что взрывы в Крыму — это напоминание для оккупантов, чьим на самом деле является захваченный полуостров.

Так, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратила внимание, что 9 августа как раз отмечается Международный день коренных народов.

"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это Украина! " – написала министерша в Сети.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "украинский юг особенно прекрасен в августе". А замглавы ОП Алексей Арестович предупредил россиян, что их привычка курить у "хлопка" в конце концов их погубит.

"Русская привычка курить у хлопка в конце концов их погубит. Что характерно – за алфавитом идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-Кремлю подготовиться? " – говорится в заявлении Арестовича.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выступил за то, чтобы запретить россиянам курить на военных объектах.

"Точно знаю, что взрывы в телевизоре никогда не передают реальную атмосферу и ощущения. Вдвойне неприятно, когда ты с детьми на море. Думаю, надо запретить россиянам курить на военных объектах", — написал Ким.

Реакция украинской стороны

В Министерстве обороны потроли оккупантов, комментируя взрывы и пожар на аэродроме "Саки". Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила российско-оккупационным властям в Крыму "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитную карточку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины!", — говорится в сообщении должностной лица.

Что было на аэродроме в Крыму до взрывов

До взрывов в оккупированном Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке находились российские истребители и бомбардировщики. Именно отсюда вражеская авиация совершали вылеты на Херсонщину, Николаевщину и Запорожье. Об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Журналисты "Схем" опубликовали сделанный сервисом Planet Labs спутниковый снимок аэродрома. Фото было сделано 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за четыре часа до взрывов. На снимке зафиксированы склады и многочисленная военная авиация.

Стоит отметить, что до оккупации Крыма в 2014 году аэродром был базой Военно-морских сил Украины. На сегодняшний день на аэродроме "Саки" размещен 43-й истребительный авиационный полк Воздушно-космических сил России. В составе полка – в основном истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

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