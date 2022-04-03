Реакция мира на геноцид в Буче: санкции и трибунал или очередная глубокая обеспокоенность

Реакция мира на геноцид в Буче: санкции и трибунал или очередная глубокая обеспокоенность

Европа наконец-то должна признать, что умиротворение Путина было самой большой ошибкой. Пора ее исправлять, помогая Украине победить на поле боя.

Как раз в эти дни ровно 14 лет назад на Бухарестском саммите НАТО Украине отказали в Плане действий по членству (ПДЧ). Тогда, чтобы не раздражать Путина, Франция и Германия заблокировали это решение. А сейчас эта ошибка обернулась не просто полномасштабной войной России против Украины, а настоящим геноцидом в сердце Европы в 21 веке.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", — обратился к бывшим лидерам Германии и Франции Владимир Зеленский.

Улицы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других маленьких городков и сел Киевской области превратились в реки крови мирных украинцев. Когда туда зашла наша армия, от русских зверств ужаснулись даже те, кто видел в своей жизни все. Везде на дорогах трупы гражданских, останки женщин, которых пытались сжечь, и братские могилы, где погибших уже не считали.

Эти фото и видео уже во всех мировых медиа. Хоть и с опозданием, но мировые лидеры отреагировали, осудили Россию, создав в Twitter хэштег #Бучарезня. Главы международных организаций призывают к независимому расследованию. Евросоюз уже предложил свою помощь, чтобы собрать доказательства. И на этом пока все.

ТСН.ua собрал реакцию мира на страшные зверства российских палачей на Киевщине и проанализировал, какие последствия и санкции ждут Кремль.

Что пишут СМИ

"В городе Буча на окраине Киева братская могила. Жители рассказали, что там похоронены около 150 человек. Мэр Бучи заявлял, что там могут быть похоронены до 300 жертв". Это фрагмент репортажа американского телеканала CNN из Бучи.

Корреспондент Reuters также видел трупы, разбросанные по городу, своими глазами: "У одной руки связаны белой тканью, а пулю ему выпустили в рот".

Newsweek пишет, что американские конгрессмены обвинили Россию в военных преступлениях. Западные лидеры и медиа избегают слова "геноцид", используя термин "резня". Однако, что это, если не геноцид? Представитель Госдепа Нед Прайс обещает ужесточить санкции против России уже очень скоро. А очень скоро, это когда?

Когда такие же фото и видео появятся из разрушенного Мариуполя? Или когда замученная российскими солдатами девушка из Харьковщины, которую неделю насиловали, а затем на ее глазах убили ее мать, только через несколько лет начнет свидетельствовать в Международном суде ООН по иску Украины к России о нарушении Конвенции о геноциде 1948 года?

И наиболее циничной во всем этом выглядит информация, содержащаяся в расследовании Investigative Europe. Оказывается, что с 2014 именно Германия и Франция были крупнейшими продавцами оружия в Россию. Причем после временной оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, Берлин и Париж еще и увеличили этот экспорт. А сейчас они нам рассказывают, что не могут не покупать российские нефть и газ, потому что их граждане будут недоедать, а экономика станет.

За неделю до первого тура президентских выборов, Эммануэль Макрон написал в Twitter: "Фотографии, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мои соболезнования жертвам, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления".

При этом западные медиа щедро цитируют российское Минобороны (особенно немцы и французы), просто "неожиданно" обвиняющее Украину в постановочных смертях и масштабной дезинформации. Однако, в конце концов, при этом западные медиа дают цитату нашего Минобороны, называющего зверства россиян "новой Сребреницей".

Настанет ли ответственность

BBC цитирует жителя Харькова, прибывшего поездом во Львов: "На снимках из Бучи тела. А в пригородах Харькова – только части тел: руки, ноги, головы".

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает к независимому расследованию массовых убийств мирных украинцев. Однако бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба справедливо замечает, что "все эти расследования в конечном счете дойдут до Совбеза ООН, где у России есть право вето".

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Британский премьер Борис Джонсон обещает "уморить голодом военную машину Путина".

Deutsche Welle цитирует канцлера Германии Олафа Шольца, который, как и США, обещает больше санкций против России в ближайшие дни: "И мы будем продолжать предоставлять Украине оружие, чтобы страна могла защититься от российского вторжения". Однако дело в том, что немецкое издание Welt сообщает об отказе Минобороны Германии предоставить Украине 100 бронетранспортеров Marder.

"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, и тоже уходя из них. Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. РФ хуже, чем ИГИЛ", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина призвала миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно быстрее приехать в Бучу и другие освобожденные города и поселки Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершали российские военные против мирных жителей.

Наш офис генпрокурора, военное командование и военная служба правопорядка все фиксируют. С Киевщины уже вывезено 410 тел погибших мирных жителей для дальнейших экспертиз. Все эти факты непременно присоединят к нашему иску Международный суд ООН о нарушении Конвенции о геноциде 1948 года.

Но всех украинцев интересует, когда на скамье подсудимых окажется лично Путин, военное и политическое руководство России? Еще в средине марта в интервью ТСН.ua постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич сказал о возможном создании международного трибунала ad hoc. Поэтому ответственность русских палачей не за горами.

А некоторым европейским партнерам, особенно тем, кто готов гарантировать нам что-нибудь в обмен на нейтралитет Украины, хочется процитировать американскую писательницу и историка Энн Аппелбаум: "Все, кто сейчас призывает Зеленского пойти на "территориальные уступки" в обмен на прекращение огня, должны помнить, что это будет означать: погибнут еще десятки или сотни тысяч украинцев".