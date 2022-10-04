"Реакция на ядерное оружие будет острой": эксперт рассказал, находится ли Украина под зонтиком НАТО

Эксперт Александр Калиниченко заявил, что гарантия 5-й статьи о коллективной обороне НАТО пока не может быть распространена на территории Украины, однако в случае применения Россией ядерного оружия Альянс отреагирует остро.

Не следует буквально толковать заявление НАТО о том, что применение Россией ядерного оружия на территории Украины будет означать нападение на Альянс.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил независимый эксперт по региональной безопасности и вопросам евроатлантической интеграции Украины, юрист Александр Калиниченко.

"Я не стал бы толковать эти слова буквально, что на территории Украины пока может быть распространена гарантия 5-й статьи о коллективной обороне НАТО. Скорее всего, когда генеральный секретарь и главы государств-членов Альянса говорят, что любое ядерное нападение на Украину станет переходом за определенные красные линии, подразумевается, что любые результаты применения ядерного оружия, то есть радиоактивное загрязнение, которое может задеть государства-члены Альянса, согласно пониманию 5 статьи также будет нападением, но здесь есть нюансы. не хотел бы их толковать в таком буквальном порядке, как то, что мы уже находимся под зонтиком НАТО, нет этого, однако реакция Альянса точно будет острой и прочной в случае применения такого оружия, поскольку это в любом случае будет касаться государств в европейском регионе", — отметил он.

Напомним, что из-за успехов контрнаступления Украины, Кремль снова пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть задействовано ядерное оружие.