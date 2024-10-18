Реакция Запада на План победы Украины: без НАТО, гарантий безопасности и перспектив получить больше оружия

Причина содержится в самом названии "Плана победы Украины". Еще несколько месяцев назад, когда власти впервые сказали о разработке и представлении соответствующего документа нашим западным союзникам, для большинства людей он был именно о пути к победе. Хотя в последнее время по объективным причинам, понимая все наши проблемы, в Украине больше не говорят о реалистичности выхода на международно-признанные границы 1991 года. Но ключевая проблема все же состоит в том, что на Западе не хотят полной победы Украины над Россией.

С сентября Владимир Зеленский, посещая ключевые западные столицы, представлял План победы Украины президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьеру Британии Киру Стармеру, премьеру Италии Джорджи Мэлони, руководству ЕС и другим нашим союзникам. Однако в западной печати распространялся скептицизм по поводу реалистичности его имплементации, особенно с приближением выборов в США и неопределенности, что будет при возможном втором "пришествии" Дональда Трампа к Белому дому. К тому же, президента Зеленского многие критиковали дома, мол, пора уже представить План победы и украинскому обществу.

Поэтому в среду, 16 октября, Владимир Зеленский наконец-то выступил в Верховной Раде, презентовав пять пунктов Плана победы Украины. Что это за План? Какова его цель? Но как на это отреагировали на Западе? Читайте на сайте ТСН.ua.

Путь к переговорам: уныние в силах Украины

Можно предположить, что идея разработать План победы – дальнейшей стратегии поддержки Украины в войне против России – появилась еще на этапе блокирования в течение семи месяцев (с сентября 2023 года по апрель 2024 года – ред.) Дональдом Трампом в Конгрессе, руками спикера Палаты представителей Майка Джонсона, последующей военной и финансовой помощи Украине почти $61 млрд.

Тогда республиканцы также потребовали от Администрации Байдена четкого плана дальнейшей поддержки Киева. В итоге в проголосованный текст закона заложили обязательство Белого дома в течение 45 дней представить Конгрессу "многолетнюю стратегию поддержки Украины с конкретными и достижимыми целями, а также показателями для измерения прогресса их выполнения". Однако только в середине сентября, пренебрегнув определенным законом дедлайном в 45 дней, Администрация Байдена, по сообщениям американских СМИ, направила в Конгресс засекреченный отчет о своей стратегии.

Несмотря на это, с сентября 2023 года, когда Трамп начал блокировать дальнейшую поддержку Украины, стало ясно, что именно этот вопрос его штаб возьмет на вооружение во время предвыборной кампании против Администрации Байдена-Гаррис. Поэтому можно вполне логично предположить: какие бы планы ни разрабатывали в Вашингтоне или Киеве, команде Трампа будет плевать на их содержание. Но это не значит, что мы должны были сидеть сложа руки. Поэтому разработка и продвижение Плана победы Украины – очень правильная дипломатическая инициатива Киева. Особенно на фоне создания Китаем и Бразилией платформы "Друзья мира" для урегулирования "украинского кризиса".

Почему? ТСН.ua уже неоднократно писал, что с самого начала полномасштабного российского вторжения, конечные цели этой войны для Запада и Украины были совершенно разными: мы хотим поражения России; в то время как наши союзники, осторожно повышая ставки во избежание мифической эскалации (чаще всего звучит риск применения Москвой ядерного оружия — ред.), пытаются подвести Россию к переговорам. Эти три года войны показали, что стратегия Запада не работает, а поддержка России со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и других только растет. Однако наши союзники до сих пор этого не признали.

К тому же, как уже писал ТСН.ua, на фоне неудачного контрнаступления Сил обороны Украины летом 2023 года рост популярности правопопулистских движений на Западе, в частности в Европе, и нежелание наших союзников объяснять своим обществам, почему нужно увеличивать инвестиции в собственные ОПК, распространили скептицизм в возможности Украины отвоевать больше своих территорий. В настоящее время в ключевых западных столицах больше говорят о необходимости переговоров с Москвой на условиях фактического отказа Украины от оккупированных Россией территорий без гарантий ненападения в будущем.

План победы: цель – перехватить инициативу

Например канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду, 16 октября, в Бундестаге (накануне саммита ЕС в Брюсселе, где президент Зеленский также представил План победы – ред.) заявил о готовности напрямую говорить с Путиным о "справедливом мире" и необходимости привлечения России к второго Саммита мира. Как известно, Украина хотела провести его еще до выборов в США 5 ноября. Наиболее вероятной площадкой называли Индию. Однако, очевидно, именно из-за американских выборов второй Саммит мира решили отложить на конец года. В то же время, по словам посла Украины в Турции Василия Боднара, Киев исключает какие-либо прямые двусторонние переговоры с Москвой на этом саммите.

Как видим, Украина не могла потерять дипломатическую инициативу, когда при поддержке Китая и России распространяются альтернативные подходы, так или иначе предполагающие капитуляцию Украины, а Запад погрузился в уныние и ожидание результатов президентских выборов в США. Именно поэтому и появилась инициатива Плана победы Украины, чтобы подтолкнуть наших союзников действовать, а не выжидать, пока Путин умрет, коллапснет ли российская экономика. И презентация Владимиром Зеленским в среду, 16 октября, в Верховной Раде Плана победы Украины привлекла большое внимание западных СМИ.

По словам украинского президента, План победы – это путь усиления Украины, чтобы не только защитить наши позиции, но и проложить мост к проведению второго Саммита мира (первый при участии более 100 стран состоялся в июне в Швейцарии – ред.); чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и готова закончить войну. План победы Украины, по его словам, состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый – геополитический. Это приглашение Украины в НАТО сейчас с фактическим членством после окончания войны.

Пункт второй – оборона. Продолжение военных операций на территории России, снятие нашими союзниками ограничений на применение их дальнобойного оружия для ударов в глубине РФ и доступ к разведданным партнерам. Для этого Украина разработала четкий перечень вооружений (содержится в тайных приложениях — ред.), которые нам для этого нужны, включая больше систем ПВО и решения Румынии, Польши и стран Балтии сбивать летящие в их направлении российские дроны и ракеты.

Пункт третий – сдерживание. Этот пункт также содержит соответствующее тайное приложение, которое уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания (вроде американских ракет "Томагавк", дальностью до 5,5 тыс. км в Германии — ред.), достаточный для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны РФ.

Пункт четвертый – экономический. Киев предлагает ЕС и США подписать соглашения о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана, лития, графита и других полезных ископаемых, которыми богата Украина.

Пункт пятый – безопасный. После войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. В случае согласия партнеров, украинские военные подразделения смогут заменить отдельные военные американские военные контингенты в Европе (именно об этом несколько месяцев в своей статье писал бывший британский премьер Борис Джонсон – ред.).

"План победы – это усиление наших позиций, и он зависит от партнеров, а не от России, ведь Путин не ищет честного мира", – также заявил украинский президент.

После представления Владимиром Зеленским Плана победы в Верховной Раде, украинское общество в соцсетях традиционно разделилось на два лагеря: одни критиковали инициативу, мол, она не содержит ничего нового и лучше бы президент провел честный разговор с обществом; другие отмечали, что этот План рассчитан на западную аудиторию, потому что именно от партнеров зависит, не проигрывает ли Украина в этой войне. Украинцы, безусловно, имеют право возмущаться, требуя такого же Плана, только для Украины, а не для Запада. Однако бесспорный факт в том, что появление и презентация этой украинской инициативы снова привлекла внимание Запада к войне и продвижению России на фронте.

Реакция Запада: без НАТО и поражение РФ

Ответ Вашингтона на публичное обнародование президентом Зеленским Плана победы Украины был достаточно прогнозируемым. Пока в Госдепе заявляли, что продолжают сотрудничать с Украиной по этому Плану, на его первый пункт сразу же ответила посла США при НАТО Джулиан Смит:

"Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения (Украине вступить в НАТО – ред.) в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы продолжим разговоры с нашими друзьями в Украине, по каким путям они могут двигаться к НАТО".

Столь же прохладным был и ответ генсека НАТО Марка Рютте накануне заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 18 октября, который похвалил президента Зеленского за сильный сигнал, отправленный настоящим Планом, но не поддержал все его пункты. Хотя он и не назвал какие именно, однако понятно, что речь идет именно о членстве в Альянсе.

"2025 год ключевой для России с точки зрения экономики, инфляции… Но, что бы ни произошло, принцип территориальной целостности и суверенитета должен придерживаться. Даже если мы закончим (войну — ред.) разделением, так как это было с Германией после Второй мировой Союзники и западные немцы никогда не уступали принципу, что восточная Германия должна быть частью Германии, что и произошло после окончания Холодной войны", — прокомментировала CNN бывшая заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Это подтверждает то, что в западных кругах уже давно обсуждается не столько возможность вступления Украины в НАТО "частями", сколько невозможность Украины отвоевать больше своих территорий. И это автоматически не трансформируется в желание предоставить нам больше оружия и признать, что альянс "оси зла" – Россия-Китай-Северная Корея-Иран – работает лучше, чем альянс "оси добра" Украины и Запада. Напротив, уже как год наши союзники и партнеры обсуждают вариант заморозки войны и фактическое согласие на оккупацию украинских территорий, даже несмотря на то, что Путин и не думает садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться, пока у России есть преимущество на поле боя и продвигается вперед.

В целом, План победы Украины традиционно поддержали наши ближайшие соседи. Например, президент Литвы Гитанас Науседа, заявивший, что не увидел в нем ничего нового, потому что все пять пунктов — это то, о чем Запад уже давно колеблется. Поэтому, по его словам, речь идет только о готовности и обязательствах союзников поддерживать Украину. А с этим у США и ЕС большие проблемы. Франция и Германия, если ничего не изменится, уже заложили вдвое меньшую поддержку Украины в своих бюджетах на 2025 год. А со стороны США неизвестно, чего ожидать, особенно если на выборах 5 ноября победит Дональд Трамп.

На пресс-конференции после участия в саммите ЕС в четверг, 17 октября, в Брюсселе, Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в конце сентября сказал ему:

"Кто из этих великих стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина. Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита Или мы должны иметь какой-то альянс, кроме НАТО, на сегодняшний день мы не знаем действенных альянсов.

Однако наиболее обсуждаемой новостью четверга, 17 октября, стало даже не это заявление, и не очередное интервью Трампа, где за полномасштабное российское вторжение он уже возлагает ответственность на президента Зеленского, который должен этого не допустить. В немецком таблоиде BILD появилась скандальная статья, в которой говорится, что Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев и возобновит свой ядерный арсенал через несколько недель, от которого добровольно отказалась после подписания Будапештского меморандума.

Это в Брюсселе лично пришлось опровергать Владимиру Зеленскому, напомнившему, что Будапештский меморандум, подписанный очень серьезными и мощными ядерными державами, не уберег Украину от российской агрессии.

"Там было написано, что Украина отдает ядерное оружие и будет иметь от этих очень уважаемых государств, в частности – в то время – России, Китая, США, обеспечены территориальную целостность и суверенитет. Это значит, что это не очень хороший зонтик безопасности для нас. Именно поэтому у меня нет альтернативы, кроме НАТО. Но мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие», – добавил украинский президент.

В целом, все западные медиа, экспертные, дипломатические и политические круги в эти дни живо обсуждают представленный Владимиром Зеленским План победы Украины. Однако большинство сходятся во мнении, что принимать конкретные решения по его реализации – задача для следующего американского президента. Пока так выглядит, что союзники будут готовить для этого основу. В пятницу, 18 октября, в Германии ожидают Джо Байдена.

Его визит должен был состояться еще 12 октября, как и первый почти за три года "Рамштайн" на уровне лидеров государств. Однако из-за выборов и урагана "Мильтон" во Флориде все перенесли. "Рамштайн" под председательством Байдена состоится онлайн в ноябре, наверное, уже после выборов в США. Однако, по многочисленным сообщениям в СМИ, в пятницу, 18 октября, в Берлине состоится встреча Джо Байдена, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера. И будут говорить они как раз о Плане победы и дальнейшей поддержке Украины в войне.