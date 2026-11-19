«Шахед» / © ТСН

Реклама

Реактивные «Шахеды», дроны с элементами искусственного интеллекта и новая тактика противника. Россияне ищут способы обойти украинскую противовоздушную оборону, а наши военные — как их остановить. Сейчас оккупанты, не добиваясь успехов на поле боя, сосредотачиваются на терроре против гражданского населения и стремятся оставить украинцев без света и тепла.

Как подразделения противовоздушной обороны оперативного командования «Запад» охотятся за российскими беспилотниками и чем защищают небо — рассказала корреспондентка ТСН Анна Махно.

Реклама

«Хотелось танцевать от радости»: кто и чем сбивает вражеские цели

Считанные секунды — и цель уничтожена! За каждым из таких сбиваний — эмоции, которые трудно сдержать.

Реклама

Геннадий, пулеметчик: «Хотелосьтанцевать от радости!»

56-летний Геннадий — из Сумской области. Был пехотинцем, защищал Донецкую область, получил ранение. Теперь защищает небо над западом Украины.

Геннадий, пулеметчик: «Сейчас ребята из западной Украины защищают у меня небо».

А это уже Дмитрий — он демонстрирует американский зенитно-ракетный комплекс. Здесь обнаруживают цели, берут их на сопровождение и открывают огонь. В дело могут пойти как ракеты, так и пулемёт.

Реклама

Дмитрий, военнослужащий ПВО: «Мы можем сбивать всё — от любого беспилотника до ракеты. Будь то реактивный дрон или ракета — сбиваю ракетой Stinger».

Реактивные «Шахеды» с искусственным интеллектом и новая тактика РФ

Впрочем, тактика противника постоянно меняется — он анализирует работу украинской ПВО и фиксирует позиции зенитных комплексов с помощью камер на дронах.

Дмитрий, военнослужащий ПВО: «Если ты поразил какую-то цель где-то — и они уже знают, что в том районе есть какой-то ЗРК, они его обходят».

Да и сами беспилотники постоянно модернизируются. Если раньше россияне запускали в основном обычные «Шахеды», то теперь всё чаще — реактивные.

Реклама

Александр, командир батареи: «С ними сложнее работать — они летят быстрее, в них внедряют искусственный интеллект».

Чтобы успеть отреагировать на такую угрозу, требуется слаженная работа многих подразделений. В этом разведывательно-информационном центре оперативного командования «Запад» следят за обстановкой в воздухе, выявляют вражеские цели и передают информацию дальше.

Военнослужащий разведывательно-информационного центра: «Как раз подлетают ударные реактивные «Шахеды», и наши Вооружённые силы отрабатывают на них».

По прогнозам военных, энергетика и в дальнейшем останется под прицелом. Россияне рассчитывают, что с помощью холода и темноты смогут оказать давление на украинцев.

Виталий, заместитель руководителя разведывательно-информационного центра ОК «Запад»: «С наступлением холодов враг усилил атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы нанести максимально сокрушительный удар именно по гражданскому населению — это очень подло».

Три суток непрерывных боев, ЗРК «Оса» и дроны-перехватчики

Отследить угрозу ещё на подлёте к украинской границе, определить координаты и быстро передать данные тем, кто должен сбить дрон или ракету, — вот задача системы противовоздушной обороны. В 39-м зенитно-ракетном полку ОК «Запад» вспоминают одну из самых масштабных атак на западе страны — тогда отбивались три суток без перерыва.

Дмитрий, командир дивизиона 39-го зенитно-ракетного полка ОК «Запад»: «Противник запустил уже около 750–800 ракет «Гераней» третьего поколения. Мы вообще подразделение такого уровня, которое может сбивать всё — от вертолётов и самолётов до «Шахедов»».

Команда от разведывательного центра до дивизиона, а оттуда до боевого экипажа доходит за пять секунд. Далее каждый работает на своём месте.

Олег, зенитный стрелок: «Всё , чем можно сбить, — мы всё применяем. Это оружие более эффективно против реактивных «Шахедов» и крылатых ракет. Если летит обычный «мопед» — то мы стреляем из автомата».

А зенитно-ракетный комплекс «Оса» работает в любых условиях.

Сергей, начальник обслуги зенитно-ракетного комплекса «Оса»: «Комплекс является всепогодным. Неважно: день или ночь — он выполнит свою работу в срок».

Еще один способ перехвата — беспилотники-истребители. Они самостоятельно отправляются на поиски российских дронов.

Владимир, оператор БПЛА-перехватчика: «Мы переводим его в режим самолёта, кладём на брюхо, включаем камеру и уже отправляемся на поиски цели, чтобы её остановить».

Владимир ещё со школьных лет мечтал встать на защиту Украины. В свои 19 лет он уже и не помнит, сколько российских беспилотников он сбил: «Я пришёл добровольцем в 18 лет».

«Выкладываемся на все 200 процентов»: просьба бойцов ПВО к гражданским лицам

Но независимо от того, сколько лет бойцам и каким оружием они защищают небо, они говорят: делают всё возможное, чтобы сбивать вражеские цели с минимальными последствиями для мирных жителей.

Сергей, начальник обслуги ЗРК «Оса»: «Мне лучше пропустить его на пару километров дальше и поразить цель, чем сбить, например, над населённым пунктом — людям могут попасть в голову какие-то осколки».

Александр, командир батареи: «Просто пусть люди знают, что мы делаем всё возможное, всё, что от нас зависит. Даже больше, чем можем — выкладываемся на все 200 процентов».

Единственное, о чём просят гражданских — во время воздушных тревог укрываться в убежищах, а не наблюдать за работой ПВО, и тем более не снимать это с указанием ориентиров на местности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Первые заявления из Китая! КАБы в Затоке и Черноморске! Удар по НПЗ РФ! | ТСН 9:00 19 ноября

Новости партнеров

Новости партнеров