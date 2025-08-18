Реальная паника и молниеносная реакция: почему лидеры Европы поехали к Трампу вместе с Зеленским

Европейской лидеры отправились в Вашингтон / © Getty Images

В Вашингтон вместе с президентом Зеленским отправляются европейские лидеры.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в Берлине Натальи Фибриг.

Канцлер Мерц самолетом отправился в США. Вместе с ним в Вашингтон поехали и другие европейские лидеры. К встрече в Белом доме присоединятся премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб. СМИ пишут — европейцы полетели в Вашингтон как охранники Украины.

Но по информации Bild, Дональд Трамп планирует сначала встретиться с Зеленским тет-а-тет. Только потом, после рабочего обеда, к разговору присоединятся европейцы и генсек НАТО. И именно это вызывает беспокойство в Брюсселе и Берлине.



Немецкие эксперты говорят: реакция Европы на саммит Трампа и Путина была молниеносной, и это свидетельствует о реальной панике. Менее четырех часов прошло с момента саммита до того, чтобы Европа выступила совместно. Последний раз такое случалось перед войной в Ираке, когда надо было немедленно согласовывать позиции.

После саммита на Аляске Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. И затем по инициативе канцлера Фридриха Мерца состоялся телефонный саммит с восемью европейскими лидерами. В разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, итальянский премьер Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генсек НАТО Марк Рютте. Вместе с ними — президент Украины.

Также канцлер Мерц собирал свой кабинет министров и информировал его о результатах европейских переговоров. Очень быстро во всей Европе синхронно появилось заявление: лидеры «приветствуют саммит в США, но напоминают — никаких соглашений нельзя заключать без Украины». Там цитировали самого Трампа — что «никаких договоренностей не существует, пока соглашение не достигнуто».

Фридрих Мерц пытается продать этот саммит и ситуацию после него не как поражение. Для Европы главное — оставить США в игре. Поэтому в оценках они не ругают Трампа, а отчаянно пытаться удержать его на своей стороне.

Соломинка, за которую цепляются европейцы, это что Америка готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине и об этом сегодня будет речь в Белом доме.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Брюсселе, встречался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул: «Мы не уступим территории. Единственная база для переговоров — нынешняя линия фронта».

В воскресенье также состоялась виртуальная встреча «коалиции желающих». В нее вошли около тридцати государств, включая Канаду и Австралию. Они заявили: готовы после завершения боевых действий развернуть многонациональные силы для сдерживания России, помочь в защите неба и морей Украины и восстановлении армии. Но конкретных деталей еще нет. Например, Германия заявила, что не сможет разместить свой контингент в Украине, потому что Бундесвер уже развернут в Литве, и отправка военных в Украину — чрезмерное бремя. Германия будет делать ставку на финансовую помощь.

После виртуального заседания «коалиции желающих» президент Франции Эмануэль Макрон Макрон подчеркнул, что целью на переговорах в США является демонстрация единства Украины и ее европейских союзников и предостерег от демонстрации слабости перед РФ.

«Если мы сегодня продемонстрируем слабость перед Россией, мы заложим основу для будущих конфликтов», — заявил французский президент.

Поэтому мы наблюдаем, как Европа после саммита Путина и Трампа на Аляске чрезвычайно быстро мобилизовалась и выступает единым фронтом с Украиной, пишут даже, что европейцы полетели в Вашингтон в роли охранников Украины.

