Реальность, а не язык вражды: украинцев перестанут блокировать за посты о войне в "Фейсбуке" и "Инстаграмме"

Сейчас меняются внутренние политики, адаптирующиеся именно под Украину во время войны.

В соцсетях ограничивают украинские аккаунты из-за так называемого "языка вражды". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что есть первые договоренности с корпорацией "Мета", которая владеет "Фейсбуком" и "Инстаграммой", о пересмотре своей политики в отношении украинцев. Результатом обновления алгоритмов должно стать разрешение блоггерам и медийщикам свободно освещать события, связанные с войной в Украине. С положительных сигналов, например, разблокировка страницы полка "Азов", говорится в ТСН.

Социальные сети слова-синонимы к россиянам, которыми их нарекут украинцы, приравнивают к "хейтспичу" или языку вражды, за что украинцы сразу получают временную или вечную блокировку.

Публикация фотографий и видео взрывов, раненых, погибших — то во что Россия превратила повседневную жизнь в Украине в "Фейсбуке" и "Инстаграмме" называется неприемлемым контентом. Десятки тысяч страниц украинских пользователей с начала войны были ограничены или удалены.

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Дошло до абсурда, может быть блокировка и за слово "война", а поэта Максима Коровниченко "Фейсбук" блокирует за стихи.

“

А хто вже завтра не прокинеться?

Тримайся Вінниця

Боже скажи, будь ласка, навіщо тобі коляска?

їдуть в посилках “Айфони” і “Гучі”

Із вбитої Бучі”, — читает свое произведение Максим.

Его четыре раза предупредили, что он нарушает правила поведения сообщества. Теперь аккаунт отключен.

“За сльози жінки,

За плач малечі

ми будемо бити цю кляту нечисть!”

Видимо, за слова "проклятая нечисть" прилетел финальный бан уже навсегда", — говорит мужчина.

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Социальные сети сейчас препятствуют украинцам рассказывать миру о преступлениях России. Блогеры, журналисты, волонтеры, медиа — все страдают от правил корпорации "Мета". Платформа не имеет прозрачной политики. За что прилетит бан уже завтра точно не известно. Так возникло целое движение под хештегом STOP BLOCKING UKRAINE. Активисты помогают украинцам отвоевывать свои страницы.

Еще летом министр цифровой трансформации обратился к корпорации "Мета", чтобы и пересмотрела правила пользования "Фейсбуком" и "Инстаграммом". “Для них это не ожидаемая ситуация, что появляется столько контекста с жестокостью со смертью, это для нас ситуация, мы живем с вами во время войны, для нас это реальность, но алгоритмы, искусственный интеллект, редакторские группы они не были до этого готовы”, – говорит министр.

Бюрократические работы продолжались полгода, говорит Феродов, но видит первые уступки со стороны корпорации Марка Цурерберга. Первый положительный звоночек – это то, что разблокировали страницу полка "Азов". Не один год корпорация "Мета" считала "Азов" нежелательной организацией. Страницу могли ограничить только за фото с флагом "Азова" или за хештег.

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Сейчас меняются внутренние политики, адаптирующиеся именно под Украину во время войны. Для Украины уже сделали фаст-трек для быстрой разблокировки, разблокировали "Азов", но в ближайшее время, в ближайшие полгода, ситуация должна измениться, это не будет завтра, но будут постепенные изменения.

Платформы соцсетей – это мощный инструмент для информационной войны и на этом поле боя Украина не собирается сдаваться.

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