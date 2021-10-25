"Реанимация — это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19

"Реанимация — это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19

Украина из-за коронавируса на грани коллапса.

В Украине все больше людей болеет коронавирусом и ежедневные цифры крайне неутешительны. Но, если раньше большинство переносили COVID-19 в легкой форме, сейчас больницы переполнены, а некоторые уже просто отказываются принимать пациентов из-за отсутствия мест.

«В Хмельницком возле городской больницы выстроилась очередь из скорых с больными коронавирусом», «Места в больницах Херсона переполнены, а пациентов с COVID-19 везут в соседние города», «В Харькове пациентов с низкой сатурацией отказываются госпитализировать», «Мест нет, скорая едет по 4-5 часов»: волонтер из Одессы рассказала о критической ситуации с коронавирусом» — и это далеко не полная характеристика того, что происходит в регионах с СOVID-19.

Благодаря стремительному прогрессу науки и техники человечество получило столь желанные вакцины против коронавируса, которых мы все ждали, как "света в конце тоннеля". Ведь, по данным ВОЗ, именно вакцинация — это простой, безопасный и эффективный способ защиты от коронавируса, поскольку она активизирует естественную защиту организма, чтобы противостоять инфекции и укрепить иммунную систему.

Если вдруг вы еще не вакцинировались или сомневаетесь, рассказываем, почему необходимо сделать прививку против COVID-19.

Преимущества прививки

Вакцины против COVID-19 являются очень эффективными, ведь они могут уберечь от попадания в реанимацию и смерти. Скептики и антивакцинаторы активно пропагандируют идею, что есть случаи, когда и после полного курса иммунизации люди могут заражаться и инфицировать других. Но, отметим, что пока нет никакой вакцины, которая бы обеспечивала 100% уровень защиты от болезни.

Зачем же тогда прививка, спросите вы. Во-первых, в Украине активно циркулирует опасный штамм коронавируса под названием "Дельта", который распространяется значительно быстрее, чем предыдущая форма вируса, и вызывает крайне тяжелое течение заболевания, в частности, у невакцинированных людей. А вот вакцинация:

уменьшает риск заражения человека COVID-19, включая "Дельта"-штам; является высокоэффективной в предотвращении госпитализации и смерти, в том числе против "Дельты"; полностью вакцинированы люди, в случае заражения, предварительно, заразны в течение короткого периода.

Так, врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик в комментарии ТСН.ua объяснила, что прививка дает возможность человеку избежать клинических проявлений коронавируса или значительно облегчить течение болезни. Также вакцинация гарантирует безопасность не только привитому человеку, но и окружающим лицам.

"Например, дети, которых в Украине пока не вакцинируют, или члены семьи, которые имеют противопоказания к вакцинации (таких людей на самом деле очень маленькое количество) будут в большей безопасности, если другие члены семьи будут вакцинированы", — сказала врач Наталия Бобрик.

Во-вторых, вакцинация — важный шаг в наших усилиях вернуться к привычному образу жизни. В частности, Университет здравоохранения Миссури указывает на данные, у вакцинированных людей, которые могут быть инфицированы COVID-19, в носу и рту меньше вирусных частиц, и они реже передают его другим. Этот вывод важен, поскольку показывает, что вакцинация не только защищает вас, но и ограничивает распространение вируса на близких и друзей.

"Только это будет сделано, мы сможем снова создать нормальное общество. Мы можем наслаждаться повседневной жизнью, семейными событиями, работой и школой без дистанции, без масок и без страха. Мы снова будем наслаждаться регулярными поездками по магазинам, ужином и семейным отдыхом без постоянных забот о последствиях. Мы можем иметь настоящие праздничные мероприятия вместо виртуальных. Все очень просто: мы вернем свою жизнь", — говорит доктор медицинских наук, профессор медицины из Университета Алабамы в Бирмингеме Майкл Сааг.

В то же время, пока случаются случаи заражения COVID-19 после вакцинации из-за отсутствия коллективного иммунитета. Следовательно, как сказала невролог Наталья Бобрик, вакцинированные подвергают риску не только себя, но и тех, кто получил прививку.

В этом контексте она выразила мнение, что, по примеру других развитых государств, в Украине тоже нужно ввести жесткие ограничения в отношении тех, кто отказывается от прививки. По ее словам, если запретить невакцинированным посещать, например, магазины или ходить на работу, это значительно уменьшит их контакты и таким образом они не смогут заразить других людей.

"Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация — это здоровье ваших родителей, детей, окружающих, это ваша прогрессивность во взглядах, ваша гражданская ответственность позиция, ваша вклад в будущее, забота о здоровье поколений", — пояснила она.

В то же время эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в эксклюзивном комментарии ТСН.ua объяснила, что надеяться на прекращение циркуляции вируса можно при высоких показателях вакцинации. А того количества вакцинированных, которое есть в Украине пока, к сожалению, недостаточно для того, чтобы говорить о коллективном иммунитете.

"В общем, это не корректирует никоим образом ситуацию и не помогает нам в этой волне COVID-19. То есть, если бы мы ранее вакцинировали большее количество людей, возможно, это как-то улучшило ситуацию. С таким процентом вакцинации — это очень мало, чтобы отдавать такую коллективный ответ", — высказалась она.

В-третьих, вакцинация против COVID-19 является более безопасным способом формирования иммунитета, чем перенесение болезни и приобретение естественного иммунитета. Вакцинация вызывает реакцию антител, чтобы вы были защищены, не испытывая болезни.

Зато COVID-19 может вызвать серьезные, опасные для жизни осложнения. Стоит понимать, что риск тяжелой болезни и смерти от последствий коронавируса значительно превышает любые преимущества естественного иммунитета.

Среди других серьезных последствий коронавируса :

почечная недостаточность

поражения сердца, легких и мозга

тромбоз и проблемы с сосудами;

тяжелая дыхательная недостаточность

депрессия, тревожность;

упадок сил, отсутствие настроения;

ухудшение памяти;

длительная боль в груди или мышцах;

потеря обоняния и вкуса.

Так, по словам врача Натальи Бобрик, новая волна пандемии коронавируса отличается тем, что болезнь стала более агрессивной. Например, участились случаи рецидивирующего тромбоза сосудов, в результате медикам приходится делать ампутации конечностей. Также увеличилось количество случаев, когда клиническим проявлением инфекции является психомоторное возбуждение или выраженная головная боль. Последний же может симулировать симптомы менингита.

"Вместе с тем, риски получить осложнения от вакцинации очень низкие. Например, риск получить травму в быту или ДТП, или съесть некачественный продукты значительно выше. Однако, люди же не отказываются от транспортного сообщения или питания", — подчеркнула Натальи Бобрик.

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В-четвертых, вакцинация беременных уменьшает риск осложнений, в случае заражения. Последние данные указывают на то, что по сравнению с бессимптомными пациентами тяжелые роженицы имели больший риск кесарева сечения, преждевременных родов, гипертонических расстройств беременности и послеродового кровотечения.

А, по словам медицинского эксперта ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой, именно беременные женщины является сверхвысокой группой риска "ковида". "В случае заражения серьезным, тяжелым коронавируса, у них падает уровень кислорода в крови и в большинстве случаев они умирают от удушья в полной сознании. Потому что легкие поражаются двумя путями: либо прямым действием вируса COVID-19 или еще за счет тромбоза, который бывает не только в легких, но и в других органах и системах. Это очень страшная смерть и никому не пожелаешь такого страшного испытания", — заявила специалист. Подробно о том, есть ли риски вакцины против COVID-19 для беременных и плода, что советуют эксперты и к каким осложнениям коронавирус может привести у невакцинированной роженицы, вы можете прочитать в нашем материале по этой ссылке. Министерство здравоохранения Украины

Какие преимущества у вакцинированных

Уже после того, как вы получите первую прививку, ваш организм начинает вырабатывать антитела к коронавирусу. Именно они помогают иммунной системе бороться с вирусом, если вы случайно поддаетесь влиянию, поэтому это уменьшает ваши шансы заболеть COVID-19. Но полностью иммунизированным человем считается лишь через 2 недели после второй дозы вакцины, когда у него формируется стойкий иммунитет и он получает высшие шансы не подхватить COVID-19.

Так, после полного курса вакцинации против COVID-19, украинцам, в частности, с "красных" зон, предоставляется много преимуществ. Для вакцинированных восстанавливаются меры, которые были привычными к пандемии, но из-за COVID-19 их пришлось ограничить. Например, если вы живете в "красном" регионе, но есть полный курс прививки, то можете:

посещать ТЦ и детские и развлекательные зоны для детей

посещать театры, музеи, кинотеатры

ходить в спортзал или бассейн

ходить в бары, рестораны и кафе

путешествовать "Укрзализныцей" и пользоваться пассажирским транспортом, чтобы ездить между регионами

не проходить самоизоляцию, если пересекаете границу

Коронавирус_инфо

Однако, следует отметить, что полностью вакцинированы люди тоже должны носить маску в общественных помещениях и соблюдать социальной дистанции, прежде всего, чтобы не подвергать опасности других, особенно тех, кто находится в группе риска и может не справиться с коронавируса.

Течение коронавируса у невакцинированных/вакцинированных

В невакцинированных людей протекает заболевание тяжелее: почти 98% тех, у кого тяжелое течение заболевания, это население без прививки.

Чтобы донести людям все ужасы реанимационных отделениях и того, что происходит с невакцинированными, в случае заражения коронавируса, врач-интерн-рентгенолог Черкасской областной больницы и Александровской клинической больницы Киева Михаил Сидоренко опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором описал, страшные муки пациентов в тяжелом состоянии, как они "сходят с ума" от низкой сатурации, срывают кислородную маску, пытаются встать, после чего санитарки привязывают руки и ноги к кровати, но в итоге несмотря на попытки врачей реанимировать, умирают, потому что "шанса почти не будет".

"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты составлены за месяц... Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Поскольку на одного пациента, который поступает, всегда найдется труп. Кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", — отметил он.

Далее интерн рассказывает, как умерших от последствий коронавируса в черном полиэтиленовом мешке, вывозят в коридор, и сообщают родным печальную весть. Михаил Сидоренко отметил, что это очень тяжелый момент для близких, но благодаря вакцинации этого можно избежать.

"Буквально через секунду в коридоре стоять страшный крик. Вы не представляете, насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик", — подытожил врач-интерн-рентгенолог.

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В этом контексте врач Наталья Бобрик напомнила, что вакцины защищают на 70% от риска заразиться болезнью и на 100% от лечения в реанимации и от летального исхода. То есть, риск летального исхода у вакцинированного человека близок к нулю.

"Вместе с тем, риски получить осложнения от вакцинации очень низкие. В мире прививки миллионы людей, в некоторых странах более 80% населения двумя дозами, данные о нежелательных явлениях носят единичный характер", — успокаивает специалист.

Надо ли вакцинироваться тем, кто переболел

Вакцинироваться, по данным многих украинских, мировых специалистов и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), необходимо независимо от того, вы уже болели COVID-19. Нет точных данных, которые бы указывали, насколько долго после перенесенного коронавируса, человека защищают антитела. То есть даже если вы недавно выздоровели, нет гарантии, что не заболеете опять в ближайшее время.

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Единственное — нельзя вакцинироваться непосредственно во время болезни коронавирусом. После того, как пройдут все симптомы острой болезни, ждать шесть месяцев не нужно. Можно сразу прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Решение об отсрочке прививки на полгода было принято в Украине в начале прививочной кампании, когда был ограничен доступ к вакцине, пока эта рекомендация не актуальна.

Сейчас появляется все больше данных того, что люди получают лучшую защиту путем вакцинации по сравнению с тем, кто перенес COVID-19. Одно из исследований показало, что невакцинированные с COVID-19 имеют вдвое больший риск заболеть повторно, чем полностью вакцинированы.

Такое же мнение высказала и эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, которая отметила, что тем, кто переболел обязательно нужно вакцинироваться и перенесенный COVID-19 не является противопоказанием для проведения вакцинации.

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"Можно, например, подождать полгода. Поскольку, в принципе, организм имеет свои антитела после перенесенного заболевания. Но в любом случае даже уровень антител не всегда коррелирует с тем, что мы можем заболеть или не заболеть COVID-19. Вакцинация несколько другим механизмом производим в организме иммунитет. И в любом случае она актуальна, поскольку в свое иммунитета может быть недостаточно, или он может быть не такой длительный, как бы нам хотелось", — пояснила эпидемиолог.

А врач Наталья Бобрик добавила, что вакцинироваться тем, кто переболел так же необходимо, поскольку естественный иммунитет, который сформировался в результате болезни, является не постоянным и не устойчивым, он переменный по продолжительности у разных людей.

"Польза от вакцинации для тех, кто переболел, состоит в том, что продолжает период, когда человек является устойчивым к инфекции, также этот человек становится еще одной частью, которая формирует коллективный иммунитет. Важно, что вакцины, которые используются в Украине показали свою эффективность к коронавирусной инфекции, вызванной различными штаммами. В случае формирования естественного иммунитета человек может оставаться чувствительной к другому штамму вируса", — подытожила она.

Зачем прививаться молодежи

В Украине новая волна коронавируса отличается тем, что болезнь все чаще поражает людей молодого возраста и детей. Из-за активной циркуляции штамма "Дельта" болезнь у молодежи может иметь злокачественное молниеносное течение и даже молодой организм может получить тяжелое течение и столкнуться с тяжелыми последствиями после болезни.

В частности, врач-невролог Наталья Бобрик перечислила, как коронавирус может повлиять на молодежь и какой следует оставить после себя:

поражения нервной системы

психомоторное возбуждение

выраженная головная боль

симптомы менингита

рецидивирующий тромбоз сосудов и как следствие ампутация нижниж конечностей

миокардит (воспаление сердечной мышцы)

"Все эти состояния могут привести к стойкой инвалидизации или стать фатальными. Спрогнозировать, каким будет течение "ковида" невозможно. К сожалению, молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний, не всегда гарантируют нам легкий ход", — сказала невролог.

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В свою очередь, эпидемиолог Екатерина Сояк метко заметила, что хоть у молодого организма, вроде как меньшие риски получить тяжелое течение, они все равно есть. И поскольку эти риски присутствуют, их желательно избежать с помощью вакцинации.

"Поэтому в любом случае вакцинация — это доказательный метод профилактики. Так, можно надеяться на случай, но зачем подвергаться дополнительным рискам, если можно просто провести вакцинацию", — констатировала она.

Почему важно вакцинироваться пожилым людям

Вакцинироваться против коронавируса пожилым людям важно, ведь в большинстве с возрастом появляются сопутствующие заболевания, которые значительно осложняют течение "ковида". По данным врача Натальи Бобрик, для людей пожилого возраста характерно то, что при наличии коронавируса, начинают декомпенсовываться все другие хронические заболевания.

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"Органы, которые и так работали в течение долгого времени на границе, начинают отказывать. Так, например, у диабетиков может появиться почечная недостаточность, у гипертоников наросты сердечная недостаточность, появиться приступы стенокардии и т.д", — пояснила невролог.

Можно ли вакцинироваться людям с аутоиммунными заболеваниями

Человеку, который имеет аутоиммунное заболевание, вакцинироваться против коронавируса можно, говорит эпидемиолог Екатерина Сояк. Единственное — при такой болезни не так интенсивно формируются иммунитет от вакцинации.

"В целом, это опять же, не является 100% противопоказания к вакцинации. Потому что для такого человека с иммунным заболеванием заболеть коронавирусом иногда может быть значительно хуже, может привести к более серьезным последствиям, чем вакцинация ", — сказала Екатерина Сояк и отметила необходимость консультации врача, при наличии любого системного заболевания, перед прививкой.

Почему вакцинация важна

С тех пор, как появились вакцины, такие болезни, как оспа, полиомиелит и столбняк, которые убивали миллионы людей, обществу удалось взять под контроль и в настоящее время они встречаются очень редко. Другие заболевания, такие как корь и дифтерия, с момента появления вакцин уменьшились до 99,9%.

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Однако, если прекратить вакцинацию, инфекционные болезни могут снова очень быстро распространиться. Поэтому ВОЗ называет рассуждения о вакцинации одной из самых больших угроз для здоровья в мире.

Кроме того, вакцинация помогает достичь коллективного иммунитета, что, соответственно, замедляет или останавливает распространение заболевания. Другими словами, если вы делаете прививки, помогаете уничтожить болезнь, которая, в противном случае, может распространять и в будущем.

Безопасны ли вакцины

Стоит заметить, что обществом до сих пор распространяется неверное мнение о том, что вакцины являются экспериментальными. Это не правда. Они прошли все необходимые этапы клинических испытаний. Несмотря на то, что их разработали в достаточно короткое время, мониторинг показал, что эти вакцины безопасны и эффективны.

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Кому нельзя вакцинироваться

Тех, кому действительно можно сделать прививку, очень мало людей. Как правило, вакцины противопоказаны только для:

людей, которые имели серьезную аллергическую реакцию (анафилаксии) на предыдущую дозу вакцины

людей, которые имели серьезную аллергическую реакцию на ингредиенты вакцины

Если вы не уверены, можно ли вакцинировать вас или вашего ребенка, обратитесь к врачу, медсестры, чтобы получить достоверное объяснение процедуры.

Итак, среди оснований сделать прививки против коронавируса уже сейчас:

Вакцинация дает нам возможность быть живыми и здоровыми, ведь снижает риск заражения, Вакцинация дает нам возможность быть свободными, Вакцина поможет восстановить отношения с друзьями и семьей, Вакцинация убережет здоровье и беременной, и плода, Вакцинация приближает нас к коллективному иммунитету и моменту, когда можно будет снять маски и тотальные ограничения, Вакцины против коронавируса безопасные и имеют научное подтверждение, Вакцинация позволит стать уверенным в завтрашнем дне и избавит страха заразиться, Если вы не вакцинируетесь и заболеете, ваши дети, родители или внуки также могут оказаться в группе риска.

Вакцинация против COVID-19 уменьшит распространение вируса и увеличит наши шансы на возвращение к допандемичной жизни с объятиями и улыбками на лицах вместо масок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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