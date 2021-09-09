Реанимация, кома, сломанная нога: что известно о состоянии девочки, которую сбил мопедист в Одесской области

Реанимация, кома, сломанная нога: что известно о состоянии девочки, которую сбил мопедист в Одесской области

Медики спасают ребенка.

Одесские врачи спасают семилетнюю школьницу, которую в городе Килия на мопеде сбил 15-летний подросток. В момент наезда девочка переходила дорогу нерегулируемым пешеходным переходом.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 сентября.

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Ударом ребенка отбросило. С места аварии ее забрала "скорая" с серьезной травмой головы. Сейчас пострадавшая находится в реанимации областной больницы.

Ее состояние врачи оценивают как критическое: девочка в коме, у нее — повреждение мозга. Кроме того, у ребенка сломана нога, есть и другие травмы.

На проспекте, где произошла авария, установлены знаки дорожного движения, запрещающие движение двухколесных транспортных средств. Также парень в силу своего возраста не имел права управлять мопедом.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция начала уголовное производство.

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Напомним, трагедия произошла вчера в Одесской области. 15-летний парень на мопеде на большой скорости сбил школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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