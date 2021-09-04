Ребенка рвало каждые 15 минут: родители учеников столичной гимназии сообщили о массовом отравлении детей в школе

По словам матери, одной из учениц, заболело по меньшей мере 50 школьников.

Не успел начаться новый учебный год, как родители одной из школ в Киеве, сообщили о "массовом отравлении детей".

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Как ТСН.ua рассказала мама ученицы 2-го класса Анастасия, ее ребенку стало плохо 3 сентября и девочку забрали из школы с температурой и тошнотой, а за эту ночь в их классе еще 5 детей начали жаловаться на такие же симптомы, похожие на отравление.

"Вчера утром учительница в группе в Вайбере спросила, все ли у детей нормально, не болит у них живот. Вроде у всех все было хорошо. А уже в 9:30 утра мне звонит учительница и говорит, что моей девочке плохо, она рвет, забирайте. Мы прибежали, забрали и вот с 9:30 утра и до 22:00 мой ребенок рвал и у нее температура. Начала писать родителям. Родители из нашего класса молчали, потом я узнала — в соседнем по кабинетам классе 10 детей с такими же симптомами. А дальше пошло-поехало — мамы массово в группах начали писать о подобном состоянии детей. Я думаю, что более 50 детей у нас сейчас с такими симптомами. То есть в нашем классе, в параллельном 2-м, в соседнем 3-м есть несколько случаев, в 4-м есть, 11-м, и 8-м классах", — рассказала Анастасия.

Касательно реакции администрации школы, то по словам женщины, там просили не поднимать панику, не разглашать информацию и сообщили, что пока ждут результатов анализов, которые накануне в школе взяли специалисты.

"Уважаемые родители! Администрация и педагогический коллектив сообщает, что вчера было проведено 4-мя различными комиссиями все лабораторные исследования в соответствии с действующим законодательством Украины в столовой. К сожалению, на сегодняшний день, результатов еще нет, то есть подтверждение пищевого отравления отсутствуют. Со стороны технических работников гимназии принимаются все меры по нераспространению инфекции/вируса, а именно: дезинфекция и кварцевание всех помещений гимназии", — цитирует слова администрации школы Анастасия.

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Также женщина добавляет, что их врач, которой они позвонили, предполагает, что дети могли подцепить вирус.

"Я позвонила нашему врачу, она сказала, что слышала, что в нашей школе есть такие случаи. Позвонила, поскольку физически не могла отвести дочь в больницу, поскольку она рвала каждые 15 минут. Врач говорит, что 90% это вирус. Дети разного возраста, в столовую они ходят по очереди, мой ребенок не питается в столовой вообще. Поэтому напрямую со столовой я не могу это связать. Но это может свидетельствовать о том, что это вирус, который передается, возможно, воздушно-капельным способом" — говорит мама ученицы 2-го класса.

Напомним, в Менской территориальной общине на Черниговщине отравились четверо детей в возрасте от 3 до 5 лет. Трем мальчикам и одной девочке стало плохо вечером 20 августа. Их госпитализировали в больницу. Предварительно установлено, что все четверо детей посещают один и тот же садик.

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