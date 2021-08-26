Ребенку из Броваров, который болеет СМА, за год собрали 2 млн долларов на самый дорогой в мире укол

После укола ребенок получит возможность жить нормальной жизнью.
Больному СМА ребенку из Броваров Киевской области за год собрали 2 млн долларов на самый дорогой в мире препарат.
Об этом 26 августа в эфире "Право на владу" на телеканале 1+1 сказала ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук.
"Пришла весть, что ребенку, который болен СМА, собрали 2 млн долларов. Это ребенок из обычной семьи города Бровары. Папа — полицейский. Средства собирали год. Дай Бог, ему сделают этот один укол и ребенок будет иметь обычную жизнь. Я надеюсь, что счастливую", — сказала Наталья Мосейчук.
Напомним, полуторагодовалый мальчик Арсен Борис из Тернопольской области выиграл в лотерею укол препаратом Zolgensma, который необходим для лечения спинальной мышечной атрофии. Ребенку ввели самый дорогой в мире препарат, стоимостью 2,3 миллиона долларов.