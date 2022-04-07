"Ребенку на лицо и грудь капали слезы": врач из Мариуполя рассказал о спасении людей и ужасе войны

Выезжать из города врач решил только тогда, когда оккупанты превратили его больницу в свой лагерь – 16 марта.

Он работал в Мариуполе врачом 22 года и еще в 2014-2015 годах уже почувствовал, что такое война, но и представить не мог, что его ждет в 2022-м.

Заведующий отделением анестезиологии областной больницы интенсивного лечения города Мариуполя Александр Билаш, видеообращение после безуспешной реанимации маленькой девочки к Путину с которым облетело весь мир, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как три недели непрерывно спасал жизнь гражданским и военным.

Serhii, other teenager Iliya, cries on его son's lifeless body lying on stretcher at maternity hospital converted in medical ward in Mariupol / Associated Press

16 марта Александр принял для себя сверхсложное решение – спасать жизнь семьи и уехать. Сейчас он в Луцке — опять оперирует больных и переосмысливает весь ужас, через который пришлось пройти.

"Решение выезжать было очень сложным и было принято 16 марта, когда война продолжалась уже три недели. Утром 24 февраля мне позвонили по телефону сотрудники и сказали, что началась война. Никто не верил, что такое возможно в 21 веке. И мысли не было куда-то ехать и убегать. Мы с женой собрались и пошли на работу: я в больницу, она в аптеку. А уже где-то с 11 часов утра в больницу начали доставлять раненых, как военных, так и гражданских. С каждым часом людей становилось все больше и больше, в очень тяжелое состоянии — это особый вид травм — военные травмы. И так потянулись дни за днями. Самое ужасное — это когда начали поступать дети. Первой была девочка с ранением. Она должна была жить дальше, выходить замуж, рожать детей. А у нее в самом начале оборвалась жизнь от какого-то осколка снаряда. Это было ужасно", — говорит врач.

Именно после смерти этого ребенка Александр Билаш записал видеообращение к Путину и россиянам, которое облетело весь мир. Он до сих пор не может спокойно говорить о раненых детях, потерявших свои конечности из-за беспощадных обстрелов оккупантов.

"Видеообращение – это слова и эмоции, Я хотел бы рассказать, что скрывается за ними. Из приемного отделения нас позвали и сказали, что там ребенок. Мы с коллегой побежали – я увидел каталку и ребенка. Мы завезли ее туда, где было светло и начали реанимационные мероприятия... Мои глаза были в слезах. Мои коллеги мужчины, привыкшие к экстремальным условиям работы, все плакали. Это было ужасно. Я хотел оценить состояние реанимационных мероприятий (проверить зрачки), а ребенку на лицо и грудь капали слезы врачей. Поэтому были такие эмоции. На каком-то этапе реанимационных мероприятий мы начали понимать, что они безуспешны. И в такие минуты трудно сказать все — реанимационные мероприятия закончены. Ибо это значит - человек умер. Было очень шумно, а потом в миг стало тихо и я сказал: "Стоп, реанимационные мероприятия закончены". И в ту минуту было обращение — может это были нехорошие слова. Но я хотел сказать, что нельзя, чтобы погибали дети, люди, беременные женщины. Это ужасно", — вспоминает тот день завотделением анестезиологии.

После 9 марта, когда разбомбили роддом, в больницу Александра попала беременная женщина, фото которой облетело весь мир.

Russian emergency employees and volunteers carry injured pregnant woman from a maternity hospital that was damaged by shelling / Associated Press

"Невозможно забыть глаза того ребенка, лицо этой женщины, которая была доставлена в нашу больницу. Они останутся в наших сердцах и душах навсегда. Скорые уже не работали. Люди или военные приносили в больницу людей, как могли: на простынях, одеялах... 9 марта к нам поступили беременные. Эта девушка, фото которой облетело мир, она была в крайне тяжелом состоянии. Хирурги пытались экстренно сделать кесарево сечение, чтобы спасти хотя бы ребенка. Травма у нее была очень большая, возможно, несовместимая с жизнью. Пытались спасти, но ребенок уже был мертв. Наши реанимационные мероприятия мамы и малыша не дали успеха. Врачи, которые проводили эти мероприятия, вышли из операционной и долго мы туда не могли зайти. Потом нам пришлось это сделать и в черный пакет положить женщину, а рядом малыша", — сквозь слезы рассказал Александр.

Anastasia Erashova cries as she hugs ее ребенка в корридоре hospital в Мариуполе / Associated Press

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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